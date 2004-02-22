6 سالگي زمان تجربه اولين مصرف سيگار در ميان دانش آموزان است

عضو كميته دخانيات معاونت پيشگيري سازمان بهزيستي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : اين تحقيق به منظور تعيين شيوع مصرف و زمان تجربه اولين سيگار در بين 4 هزارو 23 دانش آموز شامل 2 هزارو 18 دختر و 2 هزار و5 دانش آموز پسر پيش دانشگاهي با ميانگين سني 17 سال در دبيرستانهاي شهر تهران انجام شد ه كه نتايج به دست آمده بيانگر اين امر است كه 2/7 درصد پسران و 1 درصد از دختران در اين طيف سني سيگاري هستند و اين در حالي است كه 35 درصد از پسران و 27 درصد دختران نيز در اين سن سيگار را تجربه كرده اند .

آرين رستمي 9 سالگي و 14 سالگي را دو نقطه اوج سن كشيدن اولين سيگار در ميان دختران و پسران دانست و افزود : ميانگين سن شروع مصرف سيگار براي دختران سيگاري 14 سال و براي دختراني كه فقط سيگار را تجربه كرده اند 13 است ، همچنين 7/23 درصد دانش آموزان در اين رده سني تا پايان دوره دبستان و مجموعا 5/40 درصد تا پايان دوره راهنمايي سيگار را تجربه كرده اند و اين در حالي است كه 9 درصد دختران اولين تجربه خود را پيش از ورود به مدرسه يعني در سن 6 سالگي بيان كرده اند .

وي ميانگين سن شروع مصرف سيگار براي پسران سيگاري را 14 سال و براي پسراني كه سيگار را تجربه كرده اند13 سال دانست و اظهار داشت : 5/4 درصد از اين دانش آموزان اولين تجربه خود را پيش از ورود به مدرسه يعني تا 6 سالگي ، 7/22 درصد تا پايان دوره دبستان و مجموعا 5/49 درصد تا پايان دوره راهنمايي سيگار را تجربه كرده اند .

خطر سيگاري شدن ، 20 درصد دانش آموزان پسر را تهديد مي كند !

رستمي با بيان اينكه شانس سيگاري شدن در پسران 20 درصد و در ميان دختران 3 درصد است ، تصريح كرد : اين امر بيانگر اين است كه در ميان پسران تجربه سيگار خطر بيشتري براي سيگاري شدن به دنبال دارد .