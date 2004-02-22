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۳ اسفند ۱۳۸۲، ۱۱:۰۰

عضو كميته دخانيات معاونت پيشگيري سازمان بهزيستي در گفتگو با "مهر " :

6 سالگي زمان تجربه اولين مصرف سيگار در ميان دانش آموزان است

تحقيقات و بررسي ها بيانگر اين است كه 9 درصد دختران و 5/4 درصد دانش آموزان پسر اولين سيگار كشيدن خود را در سن زير 6 سال يعني دوره پيش از ورود به مدرسه تجربه كرده اند و اين در حالي است كه اولين تجربه كشيدن سيگار در بين 23 درصد دختران و 22 درصد پسران دانش آموز در دوره دبستان و سن 9 سالگي بوده است .

  عضو كميته دخانيات معاونت پيشگيري سازمان بهزيستي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : اين تحقيق به منظور تعيين شيوع مصرف  و زمان تجربه  اولين سيگار در بين 4 هزارو 23 دانش آموز شامل 2 هزارو 18 دختر و 2 هزار و5  دانش آموز پسر پيش دانشگاهي  با ميانگين سني 17 سال در دبيرستانهاي  شهر تهران انجام شد ه كه  نتايج به دست آمده  بيانگر اين امر است كه   2/7 درصد پسران و 1 درصد از دختران در اين طيف سني  سيگاري هستند  و اين در حالي است كه 35 درصد از پسران و 27 درصد دختران  نيز در اين سن سيگار را تجربه كرده اند .  

 آرين رستمي 9 سالگي و 14 سالگي را دو نقطه اوج سن كشيدن اولين سيگار در ميان دختران و پسران دانست و  افزود : ميانگين سن شروع مصرف سيگار براي دختران سيگاري 14 سال و براي دختراني كه فقط سيگار را تجربه كرده اند 13 است  ، همچنين   7/23 درصد  دانش آموزان در اين رده سني تا پايان دوره دبستان  و مجموعا 5/40 درصد تا پايان دوره راهنمايي  سيگار را تجربه كرده اند  و اين در حالي است كه 9 درصد دختران اولين تجربه خود را پيش از ورود به مدرسه يعني در سن 6 سالگي بيان كرده اند . 

وي ميانگين سن شروع مصرف سيگار براي پسران سيگاري را 14 سال و براي پسراني كه سيگار را تجربه كرده اند13 سال دانست و اظهار داشت :  5/4 درصد از اين دانش آموزان  اولين تجربه خود را پيش از ورود به مدرسه  يعني تا 6 سالگي ، 7/22 درصد تا پايان دوره دبستان  و مجموعا 5/49 درصد تا پايان دوره راهنمايي سيگار را تجربه كرده اند .

خطر سيگاري شدن ، 20 درصد دانش آموزان پسر را تهديد مي كند !

  رستمي با بيان اينكه  شانس سيگاري شدن در پسران 20 درصد و در ميان دختران 3 درصد است ، تصريح كرد : اين امر بيانگر اين است كه  در ميان پسران تجربه سيگار خطر بيشتري براي سيگاري شدن به دنبال دارد .  

 

 

کد مطلب 60862

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