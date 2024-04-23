به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در آئین رونمایی از طرح جامع دانشگاه عالی دفاع ملی که با حضور مقامات لشکری و کشوری برگزار شد، با تاکید بر اینکه در شرایط حساس کنونی منطقه، دانشگاه عالی دفاع ملی باید شرایط آینده کشور و منطقه را مورد بررسی قرار دهد، گفت: وضعیت منطقه قبل و بعد از اقدام تلافی‌جویانه و تنبیهی جمهوری اسلامی ایران به مناطق حساس و پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی تغییر کرده است.

سرلشکر باقری پیروزی‌های رزمندگان اسلام را در عملیات وعده صادق که پاسخ محکمی به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی انجام گرفت تبریک گفت و تصریح کرد: این پاسخ با نشان دادن اراده ملی علیه رژیم رقم خورد و تأثیرات راهبردی را به حمدالله در سطح منطقه و جهان داشت.

سرلشکر محمد باقری افزود: نیروهای مسلح، احتمالات و سناریوها را در سطح عملیاتی مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار می‌دهند و دانشگاه عالی دفاع ملی باید در سطح راهبردی این موضوعات را مورد توجه خود قرار دهد.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه عالی دفاع ملی به عنوان عالی‌ترین دانشگاه نیروهای مسلح که مسئولیت تربیت فرماندهان و مدیران عالی نیروهای مسلح و همچنین مدیران عالی کشوری را در مباحث راهبردی بر عهده دارد، در مسیر رشد و ارتقا قرار گرفته است، خاطر نشان کرد: دانشگاه عالی دفاع ملی در تربیت فرماندهان، مقامات و سایر نیروها و همچنین در نظریه‌پردازی و کرسی‌ها باید بالاترین سطح مورد نظر و توجه قرار دهد و باید دائماً در جهت کیفی‌سازی و عمق بیشتر مطالب و کارهای پژوهشی کار کنیم و به پیش برویم.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه طرح جامع دانشگاه دفاع ملی جزو اسناد اساسی و مادر برای دانشگاه محسوب می‌شود و عالی‌ترین طرحی است که در دانشگاه باید مورد اجرا قرار بگیرد، گفت: این طرح طی بیش از یک سال کار تهیه و محضر مقام معظم رهبری تقدیم شد و توسط ایشان مطالعه و مورد نقد قرار گرفت و اصلاحاتی در آن ابلاغ فرمودند و نهایتاً به تصویب معظم له رسید که امروز از این طرح رونمایی شد.

سرلشکر باقری در پایان تصریح کرد: همه ما باید بر اجرای دقیق طرح جامع دانشگاه تلاش کنیم و قطعاً این طرح موجب ارتقا هرچه بیشتر دانشگاه خواهد شد.