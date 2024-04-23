مازندران نیازمند قطار محلی و آزادراه ساحلی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی پیش ازظهر سه شنبه در مراسم تودیع معارفه استاندار مازندران سرآغاز یاری خداوند را یاری مردم و ادامه راه شهیدان و آرمان‌ها ذکر کرد و گفت: اگر در این زمینه ضعیف وارد شویم، تضمینی برای یاری خدا وجود ندارد.

وی با تقدیر از تلاش‌های استاندار سابق مازندران متوسط عمر استانداری را در استان کمتر از دو سال ذکر کرد و گفت: مبارزه با زمین خواری از جمله تأکیدات رئیس جمهور در استان بوده است و استاندار قبلی نیز در این بخش توفیقاتی داشته است.

وی با اظهار اینکه مازندران قطب کشاورزی و ورزش به شمار می‌رود، وجود دو وزیر از استان را در هیأت دولت لازم دانست و گفت: مسائل ناسیونالیستی در استان برای ما اولویت نیست بلکه تدبیر و تعهد برای ما مساله مهم است.

آیت الله لائینی یادآور شد: مازندران در حوزه‌های مختلف خدمات زیادی از نظام اسلامی گرفت و در عین حال خلاهای زیادی دارد و در حوزه کشاورزی طی دو سال گذشته با افت قیمت روبرو بودیم و در زمینه صادرات نیز مشکل داریم.

امام جمعه ساری نبود صنایع تبدیلی را از دیگر مشکلات ذکر کرد و گفت: در حوزه گردشگری، ویلاسازی های غیرمجاز، کمبود آب شرب و غیره با مشکل روبرو هستیم.

وی راه اندازی قطار محلی پرسرعت و ایجاد اتوبان ساحلی از رامسر تا گلستان را از دیگر نیازهای مازندران بیان کرد و گفت: مازندران نیازمند آزادراه ساحلی است.

امام جمعه ساری همچنین از اجرای طرح نور و مقابله با هنجارشکنان تقدیر کرد.