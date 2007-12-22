رقابت با سازهای آمریکای جنوبی

سرپرست گروه موسیقی "مدینا" با اعلام این خبر درخصوص ویژگی این کنسرت به خبرنگار مهر گفت : استفاده ازسازهای دف ، پرکاشن ،کوزه ،تنبور،دایره عربی و ساز بومی "اگوگوبل" آمریکای جنوبی و اجرای یک اثر سنتی و تلفیقی با سازهای کوبه ای ویژگی های منحصر به فرد دراجرای ما است که دوم دی ماه ساعت 18 در سالن رودکی برگزار می شود.

مهرسیما سعادت در ادامه خاطرنشان کرد : یکی از تصورات غلط اما رایج که در اذهان عامه جا گرفته این است که موسیقی سنتی ایران موسیقی غمگینی است به خصوص زمانی که با سازهای کوبه ای مانند دف و نی همراه می شود به هیمن دلیل گروه موسیقی "مدینا" سعی کردیم در این اجرا تعریف دیگری از موسیقی ردیف دستگاهی ایران با سازهای کوبه ای داشته باشیم.

سعادت درباره قطعات این کنسرت گفت : "چشمه و موج"،"منظومه"،"خروش"و "رقص رویا" از جمله قطعات گروه موسیقی "مدینا" است که در دستگاه ماهور ،اصفهان و همایون اجرا می شود.

لازم به ذکر است مهرسیما سعادت ، زهراخلیدی ،المیرا توفیقی ،ترانه دلاوری ،فهیمه کامرانی،مریم حسینی ، مهساپورحسن کرانی ،وحیده پور قناد از نوازندگان دف و پرکاشن هستند و یگانه وردی نوازنده "اگوگوبل" و همچنین مینو رضایی رهبر گروه موسیقی "مدینا" است.