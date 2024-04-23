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۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۶:۰۲

دبیر ستاد انتخابات خوزستان:

تمهیدات لازم برای برگزاری دور دوم انتخابات در خوزستان فراهم شد

تمهیدات لازم برای برگزاری دور دوم انتخابات در خوزستان فراهم شد

اهواز- دبیر ستاد انتخابات خوزستان گفت: تمهیدات لازم برای برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان فراهم شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله دهدشتی پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در نشست برنامه‌ریزی برای تولید برنامه‌های تبلیغاتی نامزدها در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در صدا و سیمای خوزستان بیان کرد: دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی روز بیست و یکم اردیبهشت در حوزه‌های انتخابیه رامهرمز و رامشیر و آبادان برگزار می‌شود.

وی بر ضرورت دقیق رعایت قوانین در دور دوم انتخابات تاکید و اظهار کرد: صدا و سیما با راه اندازی کانال‌های تبلیغاتی اقدام مناسبی را در خصوص تبلیغات نامزدهای انتخابات انجام داد.

مدیرکل صدا و سیمای خوزستان در این نشست از برنامه‌ریزی برای پخش برنامه‌های تولیدی در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داد.

داریوش دبیقی تصریح کرد: برای دور دوم انتخابات برای هر نامزد یک برنامه ۲۰ دقیقه‌ای فیلم تبلیغاتی و سه مناظره ۶۰ دقیقه‌ای ویژه حوزه انتخابیه رامهرمز و رامشیر اختصاص یافته که طبق دستورالعمل ستاد انتخابات صداوسیما تولید و در مرحله دوم روزهای تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی از شبکه استانی پخش خواهد شد.

کد مطلب 6086301

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