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۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۱:۳۵

همزمان با آزمون سراسری؛

محدودیت تردد در دانشگاه صنعتی شریف اعلام شد

محدودیت تردد در دانشگاه صنعتی شریف اعلام شد

دانشگاه صنعتی شریف در اطلاعیه ای اعلام کرد: ورود تمامی دانشجویان در روزهای پنج‌شنبه و جمعه (۶ و ۷ اردیبهشت) که آزمون سراسری برگزار می شود به پردیس اصلی دانشگاه ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرد: آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ در روزهای پنج‌شنبه و جمعه (۶ و ۷ اردیبهشت) برگزار خواهد شد. مطابق اعلام قبلی، جهت برقراری نظم و امنیت، ورود تمامی دانشجویان در روزهای ذکر شده به پردیس اصلی دانشگاه ممنوع است.

در صورت ضرورت، تردد دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا، فقط از طریق مکاتبه رییس دانشکده مربوطه با مدیریت حراست دانشگاه و صرفا برای موارد بسیار اضطراری امکان‌ پذیر خواهد بود.

دانشجویانی که در روز پنچشنبه در ساختمان آموزش آزمون میان‌ترم دارند، صرفا از طریق دربهای ورودی پردیس شمالی دانشگاه (گیت بن‌بست تیموری و گیت کنار آسانسور پارکینگ) امکان تردد به ساختمان آموزش را دارند و پل عابر مابین پردیس شمالی و پردیس اصلی بسته خواهد بود.

کد مطلب 6086307

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