معدوم سازی ۳۸۹ کیلوگرم فرآورده خام دامی غیر بهداشتی در آستارا

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام پور ضرب اظهار کرد: ۳۸۹ کیلوگرم فرآورده خام دامی غیر بهداشتی در خلال اجرای طرح نظارت بهداشتی ویژه ایام ماه مبارک رمضان و عید نوروز ضبط و معدوم سازی شد.

وی افزود: در این طرح در مجموع از ۴۴۴ مورد بازدید از واحدهای صنفی عرضه فراورده‌های خام دامی و رستوران‌ها و … که ۳۸۹ کیلوگرم فرآورده خام دامی غیر بهداشتی و غیر قابل مصرف انسانی ضبط و معدوم و همچنین ۳ متخلف به مراجع قضائی معرفی شدند.

پور ضرب ضمن قدردانی از همکاری دستگاه‌های مرتبط در بازدیدهای مشترک، به نقش بی بدیل دامپزشکی در عرضه فرآورده‌های خام دامی اشاره و بیان داشت: نظارت بر فرآورده‌های خام دامی به عنوان پایه اصلی در تأمین سلامت پروتئین خانوار بسیار با اهمیت است که با تلاش‌های شبانه روزی پرسنل دامپزشکی محقق می‌شود.