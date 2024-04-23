به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمی‌فرزاد صبح امروز در دومین جلسه‌ی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در سال‌جاری گفت: در سال ۱۴۰۲ با برگزاری ۹۶ جلسه‌ی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان و به همت دولت مردمی و انقلابی ایران قوی یک‌هزار و ۱۶۳ واحد تولیدی در بخش‌های مختلف از مصوبات این ستاد برخوردار شدند و بیش از ۹۰ درصد مصوبات نیز تاکنون به مرحله اجرا رسیده است.

وی ادامه داد: در دومین جلسه‌ی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سه پرونده مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

قاسمی‌فرزاد افزود: دو پرونده درخواست امهال در پرداخت بدهی تسهیلات بانکی را داشتند که مقرر شد در فرصت مناسب بدهی بانکی را تسویه کنند.

وی گفت: یک پرونده مربوط به بازبینی فنی و تعمیرات اساسی واحد تولیدی اسید بود که برای این اقدام نیاز به سوخت جایگزین داشت و مصوب گردید سوخت جایگزین تحویل این واحد تولیدی گردد.

استاندار همدان بیان کرد: در سال ۱۴۰۲ در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان ۹۶ جلسه شامل ۴۵ جلسه‌ی اصلی و ۵۱ جلسه فرعی برگزار شد.