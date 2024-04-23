نبود رینگ آبی در اطراف تبریز و معضل تامین آب

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف غفارزاده روز سه‌شنبه در جلسه شورای بهره‌برداری شرکت که با حضور معاونین و مدیران برگزار شد، اظهار کرد: نبود رینگ آبی (چرخه پشتیبانی کننده) در دور کلانشهر تبریز، تأمین آب شرب پایدار و یکنواخت این شهر را دچار مشکل کرده و برای رفع این مشکل نیاز است که رینگ یا حلقه آبی دور این شهر تکمیل و بهره برداری شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر رینگ جنوبی شهر با ۲۶ کیلومتر طول به اتمام رسیده و طبق برنامه ریزی انجام شده، رینگ شرقی به طول ۱۶ کیلومتر نیز تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد.

غفارزاده اضافه کرد: به رغم بارش‌های اخیر، با توجه به شرایط خشکسالی و عدم تبدیل بارش‌ها به روان آب، تنها ۵۲ درصد مخازن سدهای استان پر شده اما نسبت به سال گذشته که سال آبی بسیار سختی بود وضعیت کمی بهتر است.

وی ادامه داد: سال قبل با تداوم شرایط خشکسالی و کاهش بارندگی‌ها مواجه بودیم اما با مدیریت منابع و مصارف آبی توانستیم این بحران را در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعتی و شرب رد کنیم.

مدیرعامل آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی با اشاره به برداشت‌های غیرمجاز و مصرف بی‌رویه خاطرنشان کرد: به رغم باور عمومی، بارندگی‌های پراکنده روزهای اخیر، اثربخشی ناچیزی بر مخازن سدها داشته که امیدواریم شهروندان با خودداری از مصارف غیرضروری، کمک حال کارکنان صنعت آب استان شوند.