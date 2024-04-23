به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمدعلی آل هاشم در دیدار جمعی از مسئولان و مدیران دانشگاه علوم پزشکی تبریز به مناسبت هفته سلامت، با ابراز تأسف از اینکه آمار خوبی از میزان موالید و جوانی جمعیت چه در استان و چه در سطح کشور مشاهده نمی‌شود، یادآور شد: اگر مردم برنامه‌های زندگی خود را طبق دستورات دین مبین اسلام پیش ببرند و به موقع ازدواج کرده، تشکیل خانواده داده و صاحب فرزند شوند هیچ گاه چنین مشکلاتی دامنگیر جامعه اسلامی نمی‌شود.

وی با تاکید بر نقش رسانه‌های گروهی و جامعه خبری در ترویج سلامت جامعه، اظهار کرد: آگاه سازی مردم و جامعه نسبت به حفظ سلامتی خود از طریق ورزش و رعایت نکات بهداشتی و ایمنی و در نهایت پیشگیری از ابتلاء به انواع بیماری‌ها از طریق رسانه‌ها تأثیر بسزایی در سلامت و سرزندگی جامعه دارد و رسانه‌های گروهی باید فعالیت خود را در این خصوص بیش از پیش کنند.

آل هاشم لزوم توجه به پیشگیری در حفظ سلامت افراد جامعه را مورد تاکید قرار داد و افزود: راه‌های حفظ سلامت و تندرستی در آموزه‌های اسلام آمده و به پیشگیری بیش از درمان توجه شده است.

وی ادامه داد: سلامت انسان باعث لذت بردن او از زندگی و نزدیکی به سعادت دنیوی و اخروی می‌شود، در حالی که انسان بیمار نمی‌تواند از زندگی خوبی بهره مند شده و نشاط داشته باشد چنانچه پیامبر (ص) نیز استفاده از فرصت جوانی و نعمت سلامتی را به امت خود توصیه فرموده است.

آل هاشم اهمیت پیشگیری بر درمان را جزو دستوران اسلامی دانست و گفت: اسلام برخی از راهکارهای حفظ سلامتی و دوری از ابتلاء به بیماری‌ها را پیش روی انسان‌ها قرار داده که در صورت رعایت آنها از جمله ورزش، شستن دست قبل و بعد از غذا، پرهیز از اسراف، روزه گرفتن، ازدواج به موقع، پرهیز از فشارهای روحی و روانی به طور قطع سلامت روح و جسم انسان حفظ می‌شود.