به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح سه‌شنبه در نشست با مسؤولان انرژی اتمی با تقدیر از پیشرفت‌های صورت گرفته در عرصه انرژی هسته‌ای طی سال‌های اخیر اظهار کرد: در آینده جهان انرژی هسته‌ای یکی از امور بنیادین و راهبردی است و اگر از الان به خودکفایی، تولید و مرجعیت دست پیدا نکنیم دچار مشکل خواهیم شد.

وی بیان داشت: رویکرد خودکفایی، تولید و رسیدن به مرجعیت که در حال حاضر با نگاه مقام معظم رهبری ایجاد شده بسیار ارزشمند است و به خوبی در سازمان انرژی اتمی مدیریت می‌شود.

آیت الله صفایی بوشهری همچنین خواستار ایجاد راکتور تحقیقاتی در بوشهر شد و گفت: تحقق این امر می‌تواند آثار و برکات فراوانی برای استان و کل کشور در پی داشته باشد.

نماینده مقام معظم رهبری در استان بوشهر همچنین ایجاد راکتورهای کوچک و شتاب دهنده الکترون در استان را مورد تاکید قرار داد.

امام جمعه بوشهر ضمن تشکر برای تولید آب از نیروگاه اتمی بوشهر گفت: اگر ۲ راکتور در حال احداث نیز پیوست تولید آب داشته باشد بسیار می‌تواند به شرایط آب استان کمک کند. بوشهر استان کم بارش است و عدم بارش تمام زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد و مساله آب شرب در تابستان همواره یکی از دغدغه‌های جدی مسئولان است.