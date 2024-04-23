به گزارش خبرگزاری مهر، بهادر صیدمحمدیان، با تأکید بر اینکه محل عرضه هر نوع دارو اعم از گیاهی، طبیعی، بیولوژیک و شیمیایی داروخانه است، گفت: عطاری تنها میتواند گیاهان دارویی مجاز را عرضه کند.
وی افزود: هرگونه فروش دارو یا فرآورده دارویی اعم از داروی گیاهی، طبیعی و سنتی یا داروهای شیمیایی و بیولوژیک در محلی غیر از داروخانه از جمله عطاریها تخلف محسوب میشود.
معاون فنی اداره کل طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو تاکید کرد: در صورت مشاهده دارو و فرآورده دارویی در عطاریها توسط بازرسان، این فرآوردهها به عنوان محصولات قاچاق ضبط و بر اساس ضوابط با عطاری مربوطه برخورد میشود.
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