  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۲:۱۴

صیدمحمدیان تاکید کرد؛

برخورد با عطاری‌هایی که فرآورده دارویی بفروشند

برخورد با عطاری‌هایی که فرآورده دارویی بفروشند

معاون فنی اداره کل طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو، نسبت به فروش دارو و فرآورده های دارویی در عطاری ها هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهادر صیدمحمدیان، با تأکید بر اینکه محل عرضه هر نوع دارو اعم از گیاهی، طبیعی، بیولوژیک و شیمیایی داروخانه است، گفت: عطاری تنها می‌تواند گیاهان دارویی مجاز را عرضه کند.

وی افزود: هرگونه فروش دارو یا فرآورده دارویی اعم از داروی گیاهی، طبیعی و سنتی یا داروهای شیمیایی و بیولوژیک در محلی غیر از داروخانه از جمله عطاری‌ها تخلف محسوب می‌شود.

معاون فنی اداره کل طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو تاکید کرد: در صورت مشاهده دارو و فرآورده دارویی در عطاری‌ها توسط بازرسان، این فرآورده‌ها به عنوان محصولات قاچاق ضبط و بر اساس ضوابط با عطاری مربوطه برخورد می‌شود.

کد مطلب 6086372
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ۱۵:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۶/۰۲
      0 0
      پاسخ
      من عطاری میشناسم پخش کننده قرص و شربته 99 درصد فروشش اینه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها