به گزارش خبرگزاری مهر، بهادر صیدمحمدیان، با تأکید بر اینکه محل عرضه هر نوع دارو اعم از گیاهی، طبیعی، بیولوژیک و شیمیایی داروخانه است، گفت: عطاری تنها می‌تواند گیاهان دارویی مجاز را عرضه کند.

وی افزود: هرگونه فروش دارو یا فرآورده دارویی اعم از داروی گیاهی، طبیعی و سنتی یا داروهای شیمیایی و بیولوژیک در محلی غیر از داروخانه از جمله عطاری‌ها تخلف محسوب می‌شود.

معاون فنی اداره کل طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو تاکید کرد: در صورت مشاهده دارو و فرآورده دارویی در عطاری‌ها توسط بازرسان، این فرآورده‌ها به عنوان محصولات قاچاق ضبط و بر اساس ضوابط با عطاری مربوطه برخورد می‌شود.