به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل احمدی ظهر سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش کردستان در سال جاری با اشاره به در پیش بودن بودن مرحله اول کنکور سراسری، برگزاری مطلوب این رویداد علمی بزرگ را با اهمیت توصیف و اظهار کرد: از تمامی ظرفیت‌های شهرستان برای برگزاری کنکور سراسری بهره خواهیم برد.

رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان مریوان در ادامه از همکاری و تعامل سایر ادارات و نهادهای شهرستان از جمله ادارات خدمات‌رسان با آموزش و پرورش در برگزاری کنکور سراسری خبر داد و گفت: ان‌شاالله بزرگترین ماراتن علمی کشور در معیت برنامه‌ریزی صحیح در نهایتِ آرامش داوطلبان برگزار خواهد شد.

فرماندار مریوان در ادامه به پیش رو بودن هفته گرامیداشت مقام و منزلت معلم و ۱۲ اردیبهشت سالروز شهادت شهید مطهری اشاره و خاطرنشان کرد: همه اقشار جامعه باید حافظ شأن و جایگاه فرهنگیان عزیز باشند چرا که آنان تأثیر بسزایی در تربیت دانش‌آموزان به عنوان آینده سازان ایران اسلامی دارند.