ایران اسلامی رسالت جهانی دارد/تربیت جوانان خداجوی آخر زمانی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار تقی رضایار ظهر سه شنبه در ویژه برنامه اردیبهشت مقاومت و سالروز تأسیس سپاه در شهرستان سوادکوه با اشاره به این مراسم به مناسبت سالروز تأسیس سپاه، شهادت سردار حجازی و سردار زاهدی و همرزمانش و آیت الله سلیمانی، نقطه مشترک تمامی اینها را تقدیر الهی دانست و گفت: کشور و مردم ایران اعتقادشان بر این است که یک رسالت جهانی دارند.

رئیس سازمان بسیج پیشکسوتان کشور با اذعان بر اینکه این رسالت جهانی با انقلاب اسلامی ساختارمند شده است، افزود: در سال ۶۰، یک روز پیش از تصویب اساسنامه سپاه در مجلس، ما جمعی از فرماندهان به نزد رئیس مجلس، رئیس شورای نگهبان و رئیس قائم مقام رهبری آن زمان رفتیم و درخواستمان بر این بود که بعد از نام سپاه کلمه ایران نیاید بلکه انقلاب اسلامی آورده شود؛ چراکه نگرش ما بر یک تکلیف آخرالزمانی بوده است.

وی با بیان اینکه تعداد کشورهای شیعه در ۵۶ کشور اسلامی در اقلیت است، خاطرنشان کرد: اما اکنون مردم ایران به‌عنوان یک کشور شیعه جایگاه ممتازی را در بحث اعتقادی تفکر مهدوی و جهانی پیدا کرده و هدف امام راحل از انقلاب نه فقط مباحث عمرانی و رفاهی بلکه بیشتر مبنی بر این بوده که در یک نگاه راهبردی، انقلاب اسلامی یک مشیت راهبردی است که مشخص می‌کند مردم ایران در آخرالزمان در کدام سمت باشند.

این مسئول با اشاره به تألیف کتاب‌های متعدد دانشمندان غربی در حوزه آخرالزمان، چکیده آنها را در رابطه با پایان تاریخ در دنیا و درگیری دو اعتقاد، مکتب و فرهنگ برشمرد که یکی از آنها فرهنگ اسلامی و دیگری فرهنگ لیبرال دموکراسی است.

وی در ادامه با تأکید اینکه خاستگاه بخش اسلامی کشور ایران است، گفت: دشمن از روز اول با پیروزی انقلاب اسلامی این امر را دریافت و عطف این دیدگاه تحمیل جنگ و تحریم و ترور به کشور ما در طی این چهل و اندی سال است.

پرورش جوانان خداجوی بسیجی فتح الفتوح حضرت امام راحل بوده است

سردار رضایار با اذعان بر اینکه امام راحل با این تفکر، بسیج را شکل داده است، با اشاره به سخن رهبری مبنی بر اینکه فتح الفتوح امام راحل پرورش جوانان خداجوی بسیجی بوده است، افزود: پرورش انسان‌ها برای آخر الزمان و تحول عمیق معنوی در نسلی که امام پرورش داده است، جبهه‌ای را در داخل کشور شکل داد که به تهدیدها و توطئه‌ها پاسخ داد و توسعه را به ارمغان آورد و در بحث عمق بخشی خارجی نیز، امروز کف خیابان کل دنیا هم‌راستای ما شده است.

وی با بیان اینکه در نبرد پایان تاریخ، یک طرف جبهه مسلمانان است که هسته مرکزی آن شیعیان ایران هستند، تصریح کرد: چشم امید محرومان و مستضعفان جهان به این نقطه و چشم امید از امام راحل به مقام معظم رهبری است.

مسئول سازمان بسیج پیشکسوتان کشور به تغییر ساختار سپاه پس از جنگ توسط حضرت آقا و تشکیل نیروی قدس اشاره کرد و افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۷، جمهوری اسلامی را در ۱۲ فروردین ۵۸ شکل دادیم و در طی این چهل و اندی سال نگاه ما به اسلام یک نگاه تمدنی بوده است.

وی با اشاره به اینکه با این نگاه تمدنی به اسلام، جایگاه ما در دنیا به این عظمت رسیده است، گفت: در طوفان الاقصی ظرف چهار ساعت کاری کرده‌ایم که کل کشورهای عربی در ۷۰ سال چنین نکردند؛ سنگ در دست جوانان فلسطینی به پهباد رسیده است، در ۱۶ رشته استراتژیک دنیا جزو باشگاه‌های دهگانه و پانزده‌گانه هستیم و با وجود مشکل معیشتی اما در میان بیش از ۲۰۰ کشور دنیا در رتبه هفدهم قرار داریم.

سردار رضایار در رابطه با تکلیف اخرالزمانی و با بیان اینکه قله ما حضرت امام و اکنون مقام معظم رهبری است، بر اولویت تربیت انسانی تأکید و خاطرنشان کرد: وظیفه ما در بسیج، امت‌سازی برای امام است و ما پیشکسوتان باید به دنبال خواص امت باشیم و وظیفه دولت‌سازی نیز بر عهده بسیج اقشار است.