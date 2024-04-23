اقدامات پلیس فتا در زمینه ارتقای امنیت کنکور سراسری

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار وحید مجید گفت: با توجه به حساسیت مربوط به ایام کنکور و پیرو مجموعه اقدامات سال گذشته، از ابتدای سال جاری پلیس فتا فراجا ضمن هدایت و نظارت عملیاتی کلیه رده‌های پلیس سایبری در سراسر کشور در زمینه ارتقا امنیت آزمون‌های کنکور سراسر نوبت اول اردیبهشت ۱۴۰۳ اقدام کرده است.

این مقام ارشد سایبری ادامه داد: با انجام اقدامات اطلاعاتی، عملیاتی و رصدهای تخصصی بالغ بر ۳۰۰ نشانگاه مجرمانه مورد شناسایی قرار گرفته است که از این تعداد ۸۰ مورد موضوع تحت اقدام عملیاتی بوده و تعداد ۲۰ نفر از مدیران و گردانندگان اصلی این صفحات، کانال و اکانت که مدعی فروش و واگذاری سوالات کنکور سراسری سال ۱۴۰۳ با قبولی تضمینی در کنکور و آزمون و یا واگذاری ادوات تقلب افزار بوده اند دستگیر و به مراجع قضائی جهت سیر مراحل قانونی پرونده شأن معرفی شده اند.

وی با اشاره به اینکه اقدامات لازم جهت شناسایی سایر مرتکبان و مجرمان در این رابطه در حال اجرا می‌باشد، افزود: برابر رصدهای صورت گرفته و تحلیل روش‌های کلاهبرداری افراد مذکور مشخص شده است دریافت رمز ارز و مسکوکات طلا و سکه نیز یکی از روش‌های دریافت وجوهات از سوی مجرمان بوده است.

رئیس پلیس فتای فراجا خبر داد: تا کنون در این رابطه بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال معادل رمز ارز و تعداد ۵۰ قطعه انواع سکه طلا از این افراد کلاهبردار، کشف و ضبط شده است.

سردار مجید با اشاره صریح به این موضوع که تا کنون هیچ گونه نمونه سوال از متهمان و مجرمان مرتبط با کنکور سراسری کشف نگردیده است؛ یکی از شگردهای این افراد را واگذاری نمونه سوالات ادوار گذشته عنوان کرد.

رئیس پلیس سایبری کشور خاطر نشان کرد: این افراد کلاهبردار در بسیاری از موارد پس از دریافت وجوهات از پاسخگویی به متقاضیان و مالباختگان امتناع کرده اند لذا هموطنان گرامی ضمن حفظ هوشیاری به هیچ عنوان فریب این افراد را نخورند.

این مقام مسئول گفت: در صورت مشاهده موارد مشکوک؛ افراد می‌توانند بلافاصله با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا در سراسر کشور تماس بگیرند و از خدمات انتظامی و تخصصی این پلیس بهره مند شوند.