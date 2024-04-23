به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزههای علمیه شامگاه دوشنبه سوم اردیبهشت ماه در سومین همایش خاطره گویی کارمندان ایثارگر مرکز مدیریت حوزههای علمیه که در مدرسه امام کاظم (ع) قم برگزار شد، ضمن گرامیداشت حرکت شجاعانه و مدبرانه سپاهیان اسلام در عملیات «وعده صادق» این اقدام را عملیاتی بی نظیر و اخلاقی ترین اقدام نظام تمام دوران تاریخ نظامی جهان توصیف کرد.
مدیر حوزههای علمیه با بیان اینکه من کوچکترین و کمترین سرباز این نظام و انقلاب در قبل از انقلاب و حتی دوران جنگ تحمیلی هستم و بر حسب وظیفه خدمتتان حضور پیدا کردهام، به سیر تاریخی انقلاب اسلامی پرداخت و افزود: انقلاب اسلامی پدیدهای بی نظیر است که امام راحل بنیانگذار آن شد و در مسیر با شجاعت ایستادگی و رهبری کرد.
وی با بیان اینکه از سال ۴۲ تا به امروز این درخت تناور انقلاب اسلامی مراحل و تطوری را طی کرده است، ابراز کرد: این تقسیمات رسالت حوزه و شما حوزویان را سنگینتر میکند. لذا در همین راستا باید بگویم، ریشههای انقلاب در صدر اسلام و عاشورا و عصر امام صادقین و عصر غیبت صغری و عصر علما است اما طلوع خورشید امام در قم یک مرحله نو و بی نظیر در تاریخ اسلام و حوزههای اسلام به شمار می اید هرچند تاریخهای بی نظیری همچون حرکت خواجه نصیرالدین در عصر مغول را شاهد میباشیم اما تاریخ انقلاب اسلامی کاملاً متمایز از تواریخ نهضتهای اسلامی است.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه امام راحل تطور عظیم تاریخی به شمار میآید، ادامه داد: شوری که امام (ه) در میان مردم افکند و شاگردانی که در مسیر ایشان تربیت شدند و ادبیات و گفتمان دو سال اول در سال ۴۲ و ۴۳ یک دوره آغازین نهضت میباشد و در آن دوره افرادی که وارد میدان شدند بسیار ارزشمند هستند چرا که سینه تاریکیها را شکافتند و پایه گذار نهضت اسلامی شدند و پس از آن چهارده سال دوران تبعید امام است که با زندانهای طولانی و فشارهای غیرقابل وصف همراه شده است.
آیت الله اعرافی بیان کرد: اولین روزی که سال ۱۳۵۰ وارد فیضیه شدم شاهد برخورد نیروهای ساواک و پهلوی با حجره نشینان فیضیه بودم، طلاب جمع میشدند و شعار میدادند و هر هفته در فیضیه برخورد ساواک با طلاب جوان وجود داشت. سال ۵۴ سال بسیار مهمی بود که حرکت بزرگی در فیضیه رخ داد و به خیابانها کشیده شد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه فیضیه به عنوان کانون و محور اعتراضات علیه شاه دو سال کامل تعطیل شد، تصریح کرد: در شب عید فطر سال ۵۴ دستگیر ابتدا به اداره ساواک در خیابان ایستگاه فعلی بردند و سپس به شهربانی قم واقع در خیابان باجک بردند و مورد شکنجه و بازجویی قرار دادند که پس از چند روز با وساطت آیت الله حائری مرا آزاد کردند.
آیت الله اعرافی اظهار کرد: هر روز احتمال دستگیری و شکنجه بود ولی همه نسل جوان آن روز حوزه عشق به امام (ره) داشتند و عشق توصیف ناچیزی در مقابل عشق و جانفشانی نسبت به امام بود و عشق به آقا سید روح الله حاکم بر قلبها بود و جانشان را برای آرمانهای امام در کف دست گرفته بودند.
عضو مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود به جزوه جهاد اکبر امام خمینی (ره) اشاره کرد و گفت: جزوه جهاد اکبر امام (ره) برای دستگاه شاهنشاهی سنگین بود، عزاداریهای عاشورای قم در این مقطع بسیار فوق العاده، شورانگیز و اثرگذار بود و زمام کار از دست ساواک و شهربانی آن وقت خارج میشد و نوحهها و عزاداریها فوق العاده حماسی و جذاب بود و ای کاش از آن دوران فیلمهایی به یادگار مانده بود.
مدیر حوزههای علمیه با اشاره به جریان تبلیغ حوزه در عصر انقلاب تاکید کرد: جمع زیادی از طلاب در فرصتهای تبلیغی اندیشه و افکار امام (ره) را در سراسر نقاط کشور انتشار میدادند و زمینه انقلاب و آگاهی و بصیرت را فراهم میکردند. در همین زمینه سخنرانی چهلم آقا مصطفی را بارها بشنوید جرقه انقلاب را در این سخنرانیها می دانم که انسان ساز و اخلاقی است، همچنین سخنرانی امام (ه) در فیضیه که دنیا را تکان داد و همه چیز را زیر و رو کرد.
مدیر حوزههای علمیه با بیان اینکه امام خمینی (ره) انقلاب را مردمی میدانستند، اظهار داشت: کسی فکر نمیکرد انقلاب به ثمر برسد اما امام (ره) با پشتوانه مردمی و توکل بر خدا دستگاه ظلم را فرو ریخت.
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