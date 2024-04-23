  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۳:۳۶

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری:

گندم مورد نیاز چهارمحال و بختیاری تا خردادماه تأمین است

گندم مورد نیاز چهارمحال و بختیاری تا خردادماه تأمین است

شهرکرد-مدیرکل غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری گفت: ۲۱ هزار و ۹۹۴ تن گندم در انبار ذخیره است و پیش‌بینی می‌شود گندم مورد نیاز استان تا پایان خردادماه تأمین باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، یزدان یگانگی ظهر سه شنبه در ستاد تنظیم بازار چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: ۷۶۰ تن شکر سفید در انبارهای این استان ذخیره است و مجوز حمل ۶۰۰ تن شکر دیگر نیز اخذ و به زودی به انبار اضافه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه یک هزار و ۴۸۰ تن برنج در انبارهای این استان وجود دارد افزود: ۲۱ هزار و ۹۹۴ تن گندم در انبار ذخیره است و پیش‌بینی می‌شود گندم مورد نیاز استان تا پایان خردادماه تأمین باشد، همچنین برنامه حمل ۱۸ هزار تن گندم به استان اخذ شده که به ذخیره استان اضافه می‌شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری یادآور شد: مراکز خرید گندم اهمیت زیادی دارد و پیش‌بینی می‌شود امسال هم خرید گندم قابل قبول باشد، به دلیل وجود برخی از نارضایتی‌ها از کیفیت گندم برنامه‌ریزی‌ها برای تأمین گندم از محل استان‌های خوزستان و فارس و همچنین گندم وارداتی انجام شده است.

کد مطلب 6086477

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها