به گزارش خبرنگار مهر، محسن داوری پیش از ظهر سه‌شنبه در آئین افتتاح دبستان زنده‌یاد احمد یزدی در روستای شاهین قلعه بخش مرکزی شهرستان مشهد از کار خیر به عنوان صدقه جاریه یاد و اظهار کرد: گاهی اوقات برخی افراد هزینه‌های زیادی برای خرید قبر می‌کنند که در هیچ جایی توصیه نشده است در حالی که فرد می‌تواند با صرف این هزینه‌ها در راه کارهای خیر صدقه جاریه‌ای برای خود برقرار کند که ماندگار است.

فرماندار مشهد با قدرشناسی از خیران تصریح کرد: با هر نگاه و اعتقادی انجام کار خیر ارزشمند و قدر انسان‌های خیر بالا است و همه افراد همواره قدردان خیرین هستند.

وی با اشاره به نقش مهم خیرین در امر مدرسه‌سازی خاطرنشان کرد: خیرین در هر پروژه‌ای که ورود پیدا کردند با هر میزان مشارکتی موجب برکت آن می‌شوند و به همین دلیل سرعت ساخت در پروژه‌های خیرساز بیشتر و هزینه‌های آن کمتر است.

داوری افزود: یکی دیگر از مزیت‌های پروژه‌های خیرساز این است که وقتی مردم در پروژه‌ای به میدان می‌آیند مراقبت و نگهداری از آن هم بیشتر می‌شود.

فرماندار مشهد با قدردانی از همه خیران و مسؤولان گفت: آن چه ما را در به سرانجام رسیدن این پروژه‌ها و ساخت مدارس یاری می‌کند انسجام است.

وی با اشاره به نهضت مدرسه‌سازی و طرح «هر سه شنبه؛ افتتاح یک مدرسه» اظهار امیدواری کرد که با انسجام و همراهی مسؤولان و خیرین این نهضت را تا رفع کامل مشکل ادامه می‌دهیم که دیگر هیچ نیازی به فضای آموزشی در شهرستان مشهد نباشد.

داوری از دانش‌آموزان به عنوان آینده سازان کشور یاد و تصریح کرد: ساخت مدارس و همه این اقدامات در این جهت است که معلمان برای تربیت نسل آینده کشور تلاش کنند تا نونهالان امروز در آینده بدرخشند و موجب رشد و تحول انقلاب شوند.

فرماندار مشهد از اصحاب رسانه و خبرنگاران در راستای انعکاس فعالیت‌های طرح «هر سه شنبه؛ افتتاح یک مدرسه» قدردانی کرد و گفت: رسانه‌ها به خوبی این واقعیت را فهمیده‌اند و بیشتر از بقیه برای یاری نهضت مدرسه‌سازی و امیدآفرینی پای کار آمده‌اند.