ارائه گزارش البرادعي به تعويق افتاد

به گزارش خبرگزاري مهر، "مليسا فلمينگ" درمصاحبه اختصاصي با "مهر" ضمن اعلام اين خبر، درباره علل به تعويق افتادن اين گزارش چيزي نگفت.

قرار بود گزارش البرادعي درباره كشورمان حداكثر تا امروز به اعضاي شوراي حكام آژانس ارائه شود.

وي گفت قرار است هيئتي از آژانس روز چهارشنبه به ليبي بروند و به بررسي وضعيت هسته اي اين كشور بپردازند. فلمينگ بررسي گزارش ايران و اظهار نظر درباره چگونگي ارائه آن را به پس از بازگشت از ليبي موكول كرد.

مليسا فلمينگ اظهار داشت: درباره محتويات و نكاتي كه البرادعي در گزارش ايران خواهد گنجاند، درحال حاضر نمي توان اظهار نظركرد.

لازم به ذكر است گزارشي كه البرادعي درباره كشورها ارائه مي دهد، محرمانه است و مقامات رسمي آژانس مجاز به انتشار تمام يا بخشي از آن، پيش از ارائه به اعضاي شوراي حكام نيستند.

نشست شوراي حكام در تاريخ 8 تا 10 مارس (18 تا 20 اسفند) سال جاري درمحل آژانس برگزار مي شود. اعضاي شوراي حكام دو هفته فرصت خواهند داشت به مطالعه گزارش ايران بپردازند تا در نخستين روز نشست، مسئله هسته اي كشورمان را بررسي كنند.





