به گزارش خبرگزاری مهر، علی سلاجقه، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست امروز در مراسم رونمایی از ٢۵ خودروی محیط‌بانی، با درود بر پیشگاه فرماندهی کل قوا، مقام معظم رهبری و تاکید بر ایام روزهای زمین پاک، بیان کرد: شجره طیبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در روزهای سالگرد تأسیس آن هستیم در روزهای اخیر یک تلنگری به شجره خبیثه رژیم صهیونیستی وارد آورده و با هماهنگی تمامی نیروهای نظامی کشور ان‌شالله این شجره خبیثه از روی زمین محو خواهد شد.

وی با ناظر دانستن روح شهدای عزیز کشورمان به ویژه روح شهدای محیط زیست و نیروی انتظامی بر اعمال و رفتار ما به ویژه روح حاج قاسم عزیز و شهید زاهدی، افزود: ما در سازمان حفاظت محیط زیست سعی داریم تا محیط‌بانان را بیش از پیش تجهیز کنیم تا به جای اینکه در عرصه حفاظت از محیط زیست شهید یا مجروح شوند اجازه فعالیت و نفس کشیدن به متخلفان و شکارچیان را ندهند.

وی تاکید کرد: البته در مرحله اول تلاش ما بالا بردن فرهنگ حفاظت از محیط زیست است و در این زمینه نیز آموزشکده محیط زیست را راه اندازی کرده‌ایم و در آن محیط‌بانان درباره نحوه برخورد با متخلفان و شکارچیان آموزش می‌بینند.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: اما اگر زمانی متخلفان به هشدارها توجه نکنند آن زمان است که محیط‌بانان وارد عرصه می‌شوند و سازمان حفاظت محیط‌زیست از توان قهریه استفاده خواهد کرد.

سلاجقه گفت: در مرحله دوم بحث سخت افزاری است چون اعتقاد داریم اهمیت محیط زیست کشور و حفاظت از عرصه‌های طبیعی به حدی بالا است که در تلاشیم از به روزترین فناوری‌های روز دنیا استفاده کنیم.

وی تاکید کرد: خودرو یکی از ابزارهای اصلی محیط‌بانان است تا بتوانند در تعقیب و گریز متخلفان موفق شوند از این رو تقویت زیرساخت خودرویی را در دستور برنامه داریم و سعی می‌کنیم در یک تا دو سال آینده تکمیل شود. همچنین تجهیزات انفرادی هم جزو برنامه سازمان است.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: سعی می‌کنیم از ظرفیت‌های پهپادی بیشتر استفاده کنیم تا محیط‌بانان کمتر در عرصه حضور داشته باشند، این کار برای تالاب‌ها آغاز شده است، همچنین در تلاشیم تا در حفاظت از مناطق حفاظت شده هم از این ظرفیت استفاده کنیم تا به محیط‌بانان خسارت کمتری وارد شود.

وی افزود: در زمینه معیشت و مسکن محیط‌بانان اقدامات خوبی صورت گرفته است چند استان در تأمین مسکن محیط‌بانان موفق بودند استان‌های هم موفق نبودند تذکر گرفتند تا هر چه زودتر اقدام کنند.