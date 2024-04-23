استمرار طرح صدور گواهینامه یک روزه موتورسیکلت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد کرمی اسد با اشاره به روند صدور یک روزه گواهینامه از سوی پلیس راهور گفت: بر اساس شرایط موجود در کشور، ما تصمیم گرفتیم فرایند صدور گواهینامه موتورسیکلت را تسهیل ببخشیم و در واقع مقرر شد گواهینامههای موتورسیکلت طی مدت یک روزه صادر شود. این گواهینامه بر اساس مصوبه هیئت وزیران صادر میشود و فرآیند خاصی دارد، از جمله اینکه فرد باید در دورههای آموزشی ثبت نام و شرکت کند. پس از گذراندن دوره، افراد باید در آزمون شرکت کنند، در واقع اینطور نیست که برخی تصور کنند حتماً در عرض یک روز گواهینامه دریافت میکنند، بلکه افراد باید آموزشها را به درستی فرا گرفته و در آزمونها نیز نمره لازم را اخذ کنند.
رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور فراجا ادامه داد: در بررسیهای پلیس مشخص شد که بالغ بر شش و نیم میلیون موتورسیکلت سوار در کشور ما، فاقد گواهینامه هستند و هنگامی که از سوی پلیس مورد سوال قرار میگیرند؛ مدرکی برای ارائه پلیس ندارند. به همین دلیل نیز از تیرماه سال گذشته طرح صدور یک روزه گواهینامه موتورسیکلت به صورت آزمایشی اجرا شد و مشکلات آن به مرور زمان رفع شد و در حال حاضر نیز در حال اجراست.
وی با اشاره به اینکه این طرح مختص افرادی است که موتورسیکلت دارند اما گواهینامه ندارند، افزود: سایر افراد بدون موتورسیکلت نمیتوانند در این طرح شرکت کنند و باید در ۲۱۰ مرکز آموزشی سراسر کشور ثبت نام کنند، اما اگر موتورسیکلت به نام پدر خانواده باشد؛ فرزند میتواند در این طرح شرکت کند.
رئیس مرکز صدور گواهینامه ادامه داد: متقاضیان دارای شرایط میتوانند با مراجعه به سایت «آموزشگاه موتورسیکلت ایرانیان» به صورت خود معرف در این سامانه آن ثبت نام کنند و احراز هویت به صورت سیستمی انجام میشود. سپس افراد باید مدارک و مشخصات موتورسیکلت را وارد کنند. پس از انجام تمام مراحل، پیامکی برای متقاضی ارسال میشود مبنی بر اینکه تا ۲۴ ساعت آینده پلیس، به آنها شرایط را اطلاع خواهد داد.
کرمی گفت: همکاران ما اصالت موتورسیکلت را میسنجند و پس از تأیید این مدارک، به متقاضی مجدداً پیامک برایش ارسال میشود که شما مراحل را با موفقیت پشت سر گذاشتهاید و اکنون باید هزینه این گواهینامه را پرداخت کنید.
وی با اشاره به هزینههای دریافت گواهینامه افزود: هزینههای آموزش، آزمون و صدور گواهینامه نزدیک به دو میلیون تومان بود اما این رقم به صورت استانی اعلام میشد و هر استان با سایر استانها متفاوت است اما در این طرح ما تنها ۵۷۰ هزار تومان دریافت میکنیم و این رقم متغیر نیست.
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