قیمت گوشت بوقلمون در میادین و بازارهای میوه و تره بار

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت گوشت بوقلمون بنا بر اعلام سازمان میادین و بازارهای میوه و تره بار به شرح زیر است:

هر کیلوگرم بازو ۷۱ هزار و ۹۰۰ تومان

هر کیلوگرم بال (بدون نوک بال) ۵۲ هزار و ۵۰۰ تومان

هر بسته پای بوقلمون پاک شده بدون ناخن ۸۰۰ گرم ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان

هر بسته جگر تازه پاک شده ۴۰۰ گرمی ۵۶ هزار تومان

هر کیلوگرم گوشت چرخ‌کرده ۱۶۴ هزار تومان

هر بسته دل پاک شده ۴۰۰ گرمی ۵۶ هزار تومان

هر کیلوگرم ران با پوست و استخوان (با استخوان کمر) ۱۲۷ هزار و ۲۰۰ تومان

هر کیلوگرم ساق با پوست ۱۱۰ هزار و ۷۰۰ تومان

هر بسته سنگدان پاک شده ۴۰۰ گرمی ۵۹ هزار تومان

هر کیلوگرم سینه بدون گردن با بال پوست و استخوان ۱۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان

هر کیلوگرم سینه با بال، گردن، پوست و استخوان ۱۰۷ هزار و ۸۰۰ تومان

هر کیلوگرم فیله ۱۷۱ هزار و ۸۰۰ تومان

هر کیلوگرم گردن بدون پوست ۸۶ هزار و ۳۰۰ تومان

هر کیلوگرم لاشه کامل یا شقه (برش عمودی لاشه) لاشه بالای ۱۵ کیلوگرم ۹۶ هزار تومان

هر کیلوگرم مغز ران بی پوست و استخوان ۱۷۸ هزار و ۶۰۰ تومان

هر کیلوگرم نیم شقه ران، ران با ساق، ران، کعب ران، استخوان پشت و دمبالچه (فله) ۹۸ هزار و ۲۰۰ تومان

هر کیلوگرم نیم شقه سینه، سینه با بال، با گردن، با پوست و استخوان (فله) ۹۶ هزار و ۴۰۰ تومان