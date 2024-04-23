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۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۴:۳۵

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان:

داشتن عزم راسخ برای دفاع از آرمان‌ها ویژگی نیروهای مسلح است

داشتن عزم راسخ برای دفاع از آرمان‌ها ویژگی نیروهای مسلح است

سنندج_رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان گفت: داشتن فرهنگ ایثار و شهادت و عزم راسخ برای دفاع از آرمان‌ها ویژگی بارز نیروهای مسلح است.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محمدی ظهر سه شنبه در دیدار با امیر سرتیپ دوم حمید رضا رحمت پور فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۲۸ پیاده این استان با گرامیداشت ۲۹ فروردین ماه روز ارتش اظهار کرد: با نگاهی به تاریخ انقلاب در می‌یابیم ارتش و ارتشیان همراه مردم و انقلاب بوده‌ اند و تقدیم ۴۸ هزار شهید ارتش در دفاع مقدس گواه این ایثار و فداکاری است.

وی خاطرنشان کرد: آنچه نیروهای مسلح ما را متمایز می‌کند فرهنگ ایثار و شهادت، اراده خدایی و عزم راسخ برای دفاع از آرمان‌هاست.

وی استقلال را یکی از مؤلفه‌های اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برشمرد و بیان داشت: ایران اسلامی همواره برای دستیابی به استقلال ناگزیر به تقویت بنیه دفاعی و نظامی است که این راهبرد باید به صورت مدون پیگیری و مد نظر قرار گیرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان افزود: با نگاهی به تاریخ انقلاب اسلامی در می‌یابیم ارتش و ارتشیان همراه مردم و انقلاب بوده‌اند و تقدیم ۴۸ هزار شهید ارتش در دفاع مقدس گواه این ایثار و فداکاری است.

محمدی عنوان کرد: امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران ارتشی قدرتمند و مجهز به فناوری‌های نوین و بروز دنیاست که خوشبختانه در این مسیر به خودکفایی کامل رسیده و در آمادگی کامل به سر می‌برد.

وی با اشاره به عملیات وعده صادق گفت: عملیات وعده صادق برگ زرینی دیگری بر تاریخ پر افتخار ایران اسلامی است و اقدام تاریخی فرزندان این مرز و بوم بار دیگر ثابت کرد که ایران اسلامی از قدرت بازدارندگی فراتر از تصور برخوردار است.

آمادگی و بهره گیری از نیروهای انقلابی از ویژگی‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران

فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۲۸ پیاده کردستان نیز در سخنانی از حمایت‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان از این قرارگاه عملیاتی تقدیر کرد و آمادگی، دانش بروز، بهره‌گیری از نیروهای مخلص و انقلابی و حرکت ارتش جمهوری اسلامی ایران در مسیر انقلاب را از مهمترین ویژگی‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران برشمرد.

امیر سرتیپ دوم حمید رضا رحمت پور افزود: ارتش جمهوری اسلامی ایران بویژه قرارگاه عملیاتی لشکر ۲۸ پیاده استان کردستان در تمامی مقاطع و شرایط آماده است علاوه بر دفاع از خاک ایران اسلامی حافظ جان و مال و ناموس مردمان این سرزمین باشد.

گفتنی است؛ در پایان این دیدار اکبر محمدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان با اهدا لوح تقدیر از تلاش‌ها، مجاهدت‌ها و دلاورمردی‌های نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران در قرارگاه عملیاتی لشکر ۲۸ پیاده استان کردستان تجلیل کرد.

کد مطلب 6086599

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