انضباط مالي تنها هدف اجراي سياست هاي اقتصادي و مالي است

مدير كل دفتر تحقيقات و سياستهاي مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر، از نحوه استقرار انضباط مالي دولت و سياست هاي اتخاذ شده براي رسيدن به اين هدف در برنامه چهارم توسعه سخن به ميان آورد و افزود: تحليل و بررسي سياست ها و برنامه هاي دولت در خصوص انضباط مالي قبل از هر چيز مستلزم تعريف و تعيين دامنه اين عبارت يا اصطلاح است.

احمد زماني افزود: در تعريف محدود، انضباط مالي عبارت از برنامه ها و روش هايي كه دولت در كوتاه مدت براي كاهش و صرفه جويي در هزينه ها و اجتناب از حيف و ميل اموال عمومي به كار مي گيرد. از اين منظر انضباط مالي مي تواند در قالب برخي بخش نامه ها، دستورالعمل ها يا آيين نامه هاي خاص تدوين و به مورد اجرا گذاشته شود.

زماني افزود: در يك تعريف گسترده انضباط مالي، لزوما تنها هدف مورد نظر از اجراي سياست هاي اقتصادي و مالي است. در اين چارچوب اتخاذ سياست هاي كنترل و منطقي سازي يا تعديل مخارج عمومي و طيف گسترده اي از سياست هاي اقتصادي در بخش هاي مالي، پولي و بازرگاني مي تواند علاوه بر اهداف اقتصادي عاليه مورد نظر آنها، به عنوان سياست ها و برنامه هايي كه به نظم مالي بيشتر دولت نيز مي انجامد، مورد ارزيابي قرار گيرد.

زماني باتاكيد بر اهتمام دولت در سال هاي اخير به ويژه از ابتداي برنامه سوم توسعه(1379) به هر دو بعد كوتاه مدت ( و مستقيم) و بلند مدت( و غير مستقيم) و برنامه ها و سياست هاي موجد افزايش انضباط مالي گفت: سياست لغو معافيت هاي ناكارآمد، اصلاح شيوه هاي بودجه ريزي، كنترل قراردادهاي خارجي (ماده 85 ق.ب.س)، ارايه گزارش سالانه از پيشرفت سالانه سياست هاي مصوب برنامه (ماده 198ق.ب.س) و تدوين نظام درآمد - هزينه استاني از اهم راهبردهايي است كه دولت در برنامه سوم توسعه براي برقراري انضباط مالي به كار برده است.

وي به تاكيد برنامه چهارم توسعه بر رعايت انضباط مالي و گسترش اين نظم اشاره كرد و افزود: استمرار حساب ذخيره ارزي براي واريز مازاد عوايد حاصل از صادرات نفت و تعيين محدوديت هايي براي برداشت از اين حساب در ماده يك برنامه چهارم توسعه و بندهاي ذيل آن از جمله مصاديق بارز انضباط مالي مورد تاكيد در برنامه چهارم است.

به گفته وي، سياست هدف تامين كامل اعتبارات هزينه اي دولت از طريق درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي عمومي( به جز نفت) از جمله سياست هايي است كه دستيابي به آن تا پايان برنامه چهارم توسعه ، گام اساسي در جهت نظم مالي و بودجه اي دولت و كاهش وابستگي بودجه اي به درآمدهاي نفتي تلقي مي شود.

وي الزام به عدم تامين كسري بودجه هاي ساليانه در برنامه چهارم از طريق استقراض از بانك مركزي در بند ب ماده 2 لايحه برنامه چهارم از نقطه نظر كاهش شديد پيامدهاي منفي كسري بودجه ، اقدامي اساسي در جهت اصلاح نظام مالي دولت ذكر كرد.

زماني اضافه كرد: واگذاري مديريت تصدي و تولي منابع نفتي به شركت ملي نفت ايران و دريافت بهره مالكانه، حقوق ويژه و سود سهام از شركت مذكور به جاي واريز كليه منابع حاصل از صادرات نفت به حساب دولت و پرداخت هزينه هاي جاري و سرمايه گذاري شركت ملي نفت ايران از محل بودجه عمومي، نيز از جمله اقداماتي است كه با هدف شفاف سازي روابط مالي ميان دولت و شركت ملي نفت ايران و بهبود كارايي در شركت مذكور صورت گرفته است.

به گفته وي، تمرين مذكور در صورت موفقيت مي تواند از طريق ايجاد شفافيت بخش نفت و فرآورده هاي نفتي در سمت درآمدها و هزينه هاي بودجه دولت به نحو مطلوبي زمينه هاي كاهش وابستگي به درآمد نفت و كنترل و مديريت دقيق تر بازارهاي انرژي را فراهم آورد. اگر چه بايستي در تعيين نرخ هاي مورد نظر در اين رابطه دقت نظر كافي به عمل آيد تا هدف افزايش شفافيت بودجه اين نظم مالي و ارتقا كارايي عملكرد در مسير عكس آنچه مد نظر دولت است قرار نگيرد.

زماني گفت: اصلاح نظام قيمت گذاري فرآورده هاي نفتي همراه با سياست هاي تكميلي و جبراني در ماده 4 لايحه نيز از جمله برنامه هايي است كه در صورت اجراي كامل ( و نه گسسته آن) انضباط مالي دولت را تا حد زيادي ارتقا مي دهد.

وي تداوم برنامه ساماندهي شركت هاي دولتي و سياست هاي خصوصي سازي را از اقدامات ديگر دولت براي استقرار انضباط مالي عنوان كرد و افزود: كاهش، منطقي سازي و شفاف سازي هزينه هاي دولت در دوره اجراي برنامه چهارم منجر به بهبود انضباط مالي و بودجه اي مي شود به طوريكه لايحه بودجه سال 1383 كل كشور مبني بر الزام سازمان مديريت و برنامه ريزي به تهيه بودجه كل كشور به صورت عملياتي از اهميت بسزايي در افزايش انضباط مالي دولت برخوردار است.

به گفته اين مدير در وزارت امور اقتصادي و دارايي، در بخش اصلاح نظام اداري و مديريتي بخش اعظم مواد فصل دوازدهم لايحه برنامه چهارم به طور مستقيم يا غير مستقيم منجر به استقرار مطلوب تر انضباط مالي در بخش دولتي مي شود. بازنگري تشكيلات كلان دستگاه هاي اجرايي و واگذاري بخشي از تصدي هاي دولتي به شهرداري ها و دهياري ها و كاهش حجم دولت و حذف فعاليت هاي موازي ( در مواد 222و 224)، تمركز زدايي منطقه اي در فعاليت هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي و اصلاح نظام بودجه ريزي مبني بر تهيه بودجه عملياتي و بر اساس قيمت تمام شده( در ماده 223) از جمله اين برنامه ها و سياست هاست.

وي افزود: علاوه بر اين اصلاح نظام پرداخت حقوق بر اساس معيارهاي كارايي و اصلاح و كنترل و كاهش تصدي ها و نيز كاهش تعداد كاركنان، حاكي از تلاش در جهت بهبود و استقرار انضباط مالي بيشتر در بدنه دولت است.

