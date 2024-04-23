رییس جدید کمیته تخصصی هواشناسی و علوم جوی آیورا منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای توسعه همکاری‌های علمی و پژوهشی این پژوهشگاه با سازمان‌های بین‌المللی منطقه‌ای، محمود مولی‌نژاد رئیس مرکز منطقه‌ای علوم و فناوری کشورهای حاشیه اقیانوس هند موسوم به IORAG، در حکمی مهدی رهنما "رئیس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور" را به سمت "رئیس کمیته تخصصی هواشناسی و علوم جوی کارگروه آکادمیک اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند (IORA)" منصوب کرد.

از سمت‌های بین‌المللی مهدی رهنما رئیس این پژوهشگاه در سازمان‌های بین‌المللی می‌توان به عضویت در تیم کارشناسی فهرست سازی رخدادهای مخاطره‌آمیز وضع هوا، آب، اقلیم و محیط زیست (ET-CHE) سازمان هواشناسی جهانی (WMO) و همچنین عضویت در تیم کارشناسی کاهش خطر بلایا (ET-DRR) کارگروه خدمات اتحادیه منطقه‌ای II (محدوده آسیا) سازمان هواشناسی جهانی (WMO RA II WG-S) اشاره نمود.

در همین راستا در ماه مارس ۲۰۲۱ میلادی ایان لیسک "رئیس کمیسیون هوا، اقلیم، آب، دریا و کاربردها و خدمات محیطی مرتبط سازمان هواشناسی جهانی" موسوم به SERCOM با صدور تقدیرنامه‌ای از مشارکت ارزشمند وی به عنوان کارشناس فعال در کار این کمیسیون طی آوریل ۲۰۲۰ تا مارس ۲۰۲۴ میلادی تقدیر به عمل آورد.

شایان ذکر است، اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانوس هند موسوم به IORA با عضویت ۲۳ کشور از سه قاره آسیا، آفریقا و اقیانوسیه در سال ۱۹۹۷ با اهداف آزاد سازی تجاری، تقویت همکاری‌های آموزشی، تکنولوژیکی و ایجاد تسهیلات تجاری و سرمایه گذاری به منظور تقویت روابط تجاری و اقتصادی بین کشورهای عضو در مقر کشور موریس پایه گذاری شده است.

گروه آکادمیک اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند (IORAG) از ارکان و ساختار مهم و تخصصی این سازمان بین‌المللی می‌باشد که متشکل از افراد دانشگاهی و نمایندگان بخش‌های آموزشی و پژوهشی است که با هدف تقویت کار تحقیقاتی در بین اعضا شکل گرفته است.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران مسئولیت پیگیری و اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های این گروه را بر عهده دارد.

از مهم‌ترین پروژه‌های این گروه می‌توان به مطالعه منابع آلودگی اقیانوس هند، توسعه مدیریت آموزشی، انتقال تکنولوژی، کاهش بلایای طبیعی، مدیریت مناطق ساحلی و پیگیری نتایج نشست تبادل دانشگاهی اشاره نمود.