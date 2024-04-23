به گزارش خبرنگار مهر، احمد بنافی ظهر سه شنبه در نخستین جلسه شورای ترافیک شهرستان دشتستان اظهار داشت: اجرای طرحهای راهسازی بویژه در محورهای پرخطر و حادثه خیز، از اولویتهای حوزه عمرانی در دشتستان است.
وی افزود: با اهتمامی که در ۲ سال گذشته نسبت به بهسازی و تعریض راهها و اصلاح نقاط حادثه خیز داشتهایم، بر اساس گزارشات با کاهش تصادفات و تلفات جادهای مواجه بودهایم.
فرماندار دشتستان تصریح کرد: بهبود وضعیت جادهای شهرستان دشتستان را باید در سال جاری هم ادامه داد و بنا داریم که بهسازی مسیرهای روستایی را با قوت ادامه دهیم و بر روی پروژههای نیمه تمام این حوزه متمرکز شویم.
بنافی از تعریض قطعه دوم محور سعدآباد - وحدتیه خبر داد و خاطر نشان کرد: ضمن اینکه سرعت پیشرفت قطعه اول محور سعدآباد به وحدتیه کند است و بارها در این خصوص پیگیری کردهایم و مردم هم گلایه دارند اما به جهت اهمیت این محور، پیمانکار قطعه دوم آن نیز اخیراً انتخاب شده و کار خود را آغاز خواهد کرد.
وی گفت: هدفمان این است که این محور پر تردد که هدف گردشگری است را ایمن کنیم تا از خطرات و سوانح آن کاسته شود.
فرماندار دشتستان از تکمیل پروژههای نیمه تمام راهسازی دشتستان خبر داد و افزود: اعتبار مورد نیاز این پروژهها، تأمین و امسال بخش زیادی از پروژهها، زیر بار ترافیک میرود..
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