به گزارش خبرنگار مهر، بهمن میری رئیس شورای اسلامی چهارمحال و بختیاری ظهر سه شنبه در نشست رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با مدیران کل و اعضای شورای عالی استانها به صورت ویدئو کنفرانس در محیط زیست چهارمحال و بختیاری برگزار شد، اذعان داشت: پسماند و زباله در این استان به عنوان یک معضل و چالش جدی است و متولی مدیریت پسماند و زباله در استان مشخص نیست.
وی با اشاره به اینکه بر اساس ساختار قانونی، اداره کل حفاظت محیط زیست متولی نظارت است تصریح کرد: برای مدیریت پسماند طبق برنامه و قانون باید حرکت کرد.
میری با تاکید بر اینکه پسماند و زباله معضل اصلی شهرها و روستاهای استان است گفت: دهیاریها به دلیل کم بودن منابع، مدیریت خوبی بر این معضل ندارند و این مساله مشکلاتی را از نظر حقوقی و حقیقی برای شهرداریها و دهیاریها فراهم کرده است.
وی همچنین به انعقاد تفاهمنامه بین شورایعالی استان با اداره کل حفاظت محیط زیست نیز اشاره کرد و افزود: این تفاهمنامه در راستای افزایش مشارکت شوراها با محیط زیست منعقد شده است.
رییس شورای اسلامی چهارمحال و بختیاری مطرح کرد؛
پسماند و زباله معضل اصلی شهرها و روستاهای چهارمحال و بختیاری
شهرکرد-رییس شورای اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: پسماند و زباله در این استان به عنوان یک معضل و چالش جدی است و متولی مدیریت پسماند و زباله در استان مشخص نیست.
به گزارش خبرنگار مهر، بهمن میری رئیس شورای اسلامی چهارمحال و بختیاری ظهر سه شنبه در نشست رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با مدیران کل و اعضای شورای عالی استانها به صورت ویدئو کنفرانس در محیط زیست چهارمحال و بختیاری برگزار شد، اذعان داشت: پسماند و زباله در این استان به عنوان یک معضل و چالش جدی است و متولی مدیریت پسماند و زباله در استان مشخص نیست.
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