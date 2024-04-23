پسماند و زباله معضل اصلی شهرها و روستاهای چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن میری رئیس شورای اسلامی چهارمحال و بختیاری ظهر سه شنبه در نشست رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با مدیران کل و اعضای شورای عالی استان‌ها به صورت ویدئو کنفرانس در محیط زیست چهارمحال و بختیاری برگزار شد، اذعان داشت: پسماند و زباله در این استان به عنوان یک معضل و چالش جدی است و متولی مدیریت پسماند و زباله در استان مشخص نیست.



وی با اشاره به اینکه بر اساس ساختار قانونی، اداره کل حفاظت محیط زیست متولی نظارت است تصریح کرد: برای مدیریت پسماند طبق برنامه و قانون باید حرکت کرد.



میری با تاکید بر اینکه پسماند و زباله معضل اصلی شهرها و روستاهای استان است گفت: دهیاری‌ها به دلیل کم بودن منابع، مدیریت خوبی بر این معضل ندارند و این مساله مشکلاتی را از نظر حقوقی و حقیقی برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها فراهم کرده است.



وی همچنین به انعقاد تفاهم‌نامه بین شورایعالی استان با اداره کل حفاظت محیط زیست نیز اشاره کرد و افزود: این تفاهم‌نامه در راستای افزایش مشارکت شوراها با محیط زیست منعقد شده است.