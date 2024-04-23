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۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۷:۵۱

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر:

پرداخت زکات فطریه در استان بوشهر ۱۲ درصد افزایش یافت

پرداخت زکات فطریه در استان بوشهر ۱۲ درصد افزایش یافت

بوشهر- مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر از رشد ۱۲ درصدی پرداخت زکات فطریه در استان بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس روشن ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس آمار و ارقام اعلام شده توسط عاملین، رابطین و پایگاه‌های جذب و توزیع فطریه و کفارات در استان بوشهر مردم دیندار بالغ بر ۴۵ میلیارد تومان فطریه پرداخت کردند.

وی افزود: این آمار نسب به سال گذشته ۱۲ در صد رشد نشان می‌دهد.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر خاطر نشان کرد: از کل فطریه پرداخت شده ۳۹ میلیارد تومان فطریه عام ،۲ میلیارد تومان فطریه سادات و الباقی کفارات است.

روشن بیان کرد: از کل فطریه پرداختی مبلغ ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در اختیار کمیته امداد قرار گرفته است که نسبت به سال قبل ۸۰ درصد رشد داشته است و جا دارد از همکاری و اعتماد مردم عزیز تقدیر کنم.

روشن افزود: کل فطریه جذب شده با توجه به نیازسنجی انجام شده در خانواده‌ها در همان روزهای اول و دوم عید فطر به خانواده‌های نیازمند پرداخت شده است.

وی خاطر نشان کرد: در تلاشیم که کفارات را به صورت کارت نان در اختیار خانواده‌های نیازمند قرار دهیم.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر در پایان گفت: الباقی فطریه توسط مؤسسات، خیریه‌ها، مراکز نیکوکاری کمیته امداد و شوراهای زکات و پایگاه‌های مقاومت بسیج جذب و به نیازمندان تحویل شده است.

اجرای طرح تابستانه ویژه مهارت آموزی دانش آموزان سنین ۷ تا ۱۸ سال

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر از اجرای طرح تابستانه مهارت آموزی ویژه دانش آموزان در سنین ۷ تا ۱۸ سال در استان خبر داد و گفت: در راستای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم مقرر شده طرح تابستانه مهارت آموزی ویژه دانش آموزان تحت حمایت این نهاد در سنین ۷ تا ۱۸ ساله از طریق حوزه اشتغال کمیته مداد استان اجرا شود.

روشن در ادامه افزود: بر اساس مأموریتی که رهبری معظم انقلاب در مردادماه ۱۳۹۸ به کمیته امداد محول کردند، توانمندسازی و ایجاد درآمد با ثبات برای مددجویان با رعایت تکریم مسئولیت اصلی ماست.

وی خاطر نشان کرد: توانمندسازی مددجویان الزمات و زیرساخت‌هایی نیاز دارد که مهمترین آن مهارت آموزی جامعه هدف است.

روشن در ادامه افزود، توانمندسازی خانوارهای مددجو راهبرد اصلی کمیته امداد و مهمترین اولویت این نهاد زمینه سازی برای اشتغالزایی گروه‌های مختلف مددجویی تحت حمایت و در نتیجه استقلال معیشتی آنان است.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر خاطر نشان کرد: در سال ۱۴۰۲ طرح ویژه مهارت آموزی ویژه دانش آموزان سنین ۷ تا ۱۸ سال برای ۲ هزار نفر با همکاری سازمان فنی حرفه‌ای برگزار شده است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: برای سال جاری نیز سه هزار و ۵۰۰ نفر دانش آموز با همکاری سازمان‌های آموزشی از این آموزش‌ها بهره مند خواهند شد.

کد مطلب 6086758

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