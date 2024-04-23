پرداخت زکات فطریه در استان بوشهر ۱۲ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عباس روشن ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس آمار و ارقام اعلام شده توسط عاملین، رابطین و پایگاه‌های جذب و توزیع فطریه و کفارات در استان بوشهر مردم دیندار بالغ بر ۴۵ میلیارد تومان فطریه پرداخت کردند.

وی افزود: این آمار نسب به سال گذشته ۱۲ در صد رشد نشان می‌دهد.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر خاطر نشان کرد: از کل فطریه پرداخت شده ۳۹ میلیارد تومان فطریه عام ،۲ میلیارد تومان فطریه سادات و الباقی کفارات است.

روشن بیان کرد: از کل فطریه پرداختی مبلغ ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در اختیار کمیته امداد قرار گرفته است که نسبت به سال قبل ۸۰ درصد رشد داشته است و جا دارد از همکاری و اعتماد مردم عزیز تقدیر کنم.

روشن افزود: کل فطریه جذب شده با توجه به نیازسنجی انجام شده در خانواده‌ها در همان روزهای اول و دوم عید فطر به خانواده‌های نیازمند پرداخت شده است.

وی خاطر نشان کرد: در تلاشیم که کفارات را به صورت کارت نان در اختیار خانواده‌های نیازمند قرار دهیم.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر در پایان گفت: الباقی فطریه توسط مؤسسات، خیریه‌ها، مراکز نیکوکاری کمیته امداد و شوراهای زکات و پایگاه‌های مقاومت بسیج جذب و به نیازمندان تحویل شده است.

اجرای طرح تابستانه ویژه مهارت آموزی دانش آموزان سنین ۷ تا ۱۸ سال

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر از اجرای طرح تابستانه مهارت آموزی ویژه دانش آموزان در سنین ۷ تا ۱۸ سال در استان خبر داد و گفت: در راستای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم مقرر شده طرح تابستانه مهارت آموزی ویژه دانش آموزان تحت حمایت این نهاد در سنین ۷ تا ۱۸ ساله از طریق حوزه اشتغال کمیته مداد استان اجرا شود.

روشن در ادامه افزود: بر اساس مأموریتی که رهبری معظم انقلاب در مردادماه ۱۳۹۸ به کمیته امداد محول کردند، توانمندسازی و ایجاد درآمد با ثبات برای مددجویان با رعایت تکریم مسئولیت اصلی ماست.

وی خاطر نشان کرد: توانمندسازی مددجویان الزمات و زیرساخت‌هایی نیاز دارد که مهمترین آن مهارت آموزی جامعه هدف است.

روشن در ادامه افزود، توانمندسازی خانوارهای مددجو راهبرد اصلی کمیته امداد و مهمترین اولویت این نهاد زمینه سازی برای اشتغالزایی گروه‌های مختلف مددجویی تحت حمایت و در نتیجه استقلال معیشتی آنان است.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر خاطر نشان کرد: در سال ۱۴۰۲ طرح ویژه مهارت آموزی ویژه دانش آموزان سنین ۷ تا ۱۸ سال برای ۲ هزار نفر با همکاری سازمان فنی حرفه‌ای برگزار شده است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: برای سال جاری نیز سه هزار و ۵۰۰ نفر دانش آموز با همکاری سازمان‌های آموزشی از این آموزش‌ها بهره مند خواهند شد.