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۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۹:۵۹

برگزاری سفر راهیان نور جامعه ورزش کشور در خوزستان

برگزاری سفر راهیان نور جامعه ورزش کشور در خوزستان

اهواز- سفر راهیان نور جامعه ورزش کشور به مدت ۲ روز در استان خوزستان در حال برگزاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان راهیان نور جامعه ورزش کشور با حضور جمعی از قهرمانان و ملی‌پوشان عرصه ورزش، پیشکسوتان، مربیان و مدیران ورزش کشور از یادمان‌های دفاع مقدس در شهرستان‌های خرمشهر و آبادان بازدید کردند.

بازدید از یادمان شهدای شلمچه، موزه جنگ خرمشهر، یادمان شهدای اروند از جمله برنامه‌های این سفر دو روزه کاروان راهیان نور ورزش کشور به استان خوزستان است.

همچنین این بازدید با همکاری وزارت ورزش و جوانان و سازمان بسیج ورزشکاران کشور به مدت ۲ روز (۴ و ۵ اردیبهشت) به میزبانی خوزستان در شهرهای آبادان و خرمشهر در حال برگزاری است.

کد مطلب 6086777

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