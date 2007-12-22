مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

آیت الله هاشمی رفسنجانی: گرانی را جدی بگیریم

خاتمی : دفاع از جمهوریت نظام وظیفه همگانی است

کروبی: دولت مردم را برای حضور در انتخابات دلگرم کند



اعتماد:

در سخنرانی های جداگانه پیشنهاد شد، هشدار هاشمی وخاتمی درباره اقتصاد کشور

گزارش خبری درباره تعلیق راه اندازی نیروگاه بوشهر و مواضع روسیه، پیام پوتین درباره فریب اطلاعاتی آمریکا

اطلاعیه دادگستری تهران درباره پرونده سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر



اعتماد ملی :

همایش بزرگ ائتلاف مردمی اصلاحات برگزار شد، محتشمی پور: میزان رای مردم است نه شورای نگهبان

خاتمی : موج تفکر طالبانی و ارتجاعی برای کشور خطرناک است

نامه تفصیلی ستاری فر به احمدی نژاد ، آقای رئیس جمهور! این اقتصاد ایران است



ایران :

رئیس کل بانک مرکزی از ضابطه مند شدن انتشار ومبادله چک پول خبر داد: افزایش نظرات بر گردش چک پول

سخنگوی دولت: محاکمه موسویان علنی شود

وزیر نفت: فروش گاز به پاکستان نیازمند اخذ مجوز



ابرار:

هاشمی رفسنجانی : بحث تورم و گرانی بسیار جدی است

بوش: صبر ما در مورد بشار اسد به پایان رسیده است

عضو کمیسیون عمران: تیم اقتصادی دولت، ناموفق و ناهماهنگ است



ابتکار:

هشدار هاشمی رفسنجانی : عوامل اقتصادی در شکست رژیم شاه تاثیر گذار بود، تورم با سیات بازی حل نمی شود

نیروگاه بوشهر تا پایان سال آینده هم راه نمی افتد

پوتین در گفتگو با تایم: دنبال ابر قدرت شدن نیستم



اسرار:

آیت الله هاشمی رفسنجانی : حل تورم، جای سیاست بازی نیست

اولین همایش ائتلاف مردمی اصلاحات با سخنان محتشمی پور، محجوب، راه چمنی ، فاطمه کروبی و مصطفی کواکبیان برگزار شد

رایس: 1+5 شکست خورد



پول:

هاشمی رفسنجانی : تورم، سیاست بازی بر نمی دارد

پوتین: تهران مراقب واشنگتن باشد

خاتمی: برای انتخابات در سطوح بالا رایزنی می کنیم



توسعه:

هاشمی رفسنجانی درنماز عید قربان: تورم را نمی توان با دعوا و مشاجره حل کرد

خاتمی : نباید کسی را از انتخاب شدن محروم کنیم

قالیباف: 80 سال از دنیا عقب هستیم



تهران امروز:

هشدار کارشناسان در مورد طرح بیمارستان رایگان، بیمارستان فقرا تکرار نظام طبقاتی در سیستم درمان

درمنا انجام شد، دیدار خصوصی رئیس جمهور و پادشاه عربستان

درمراسم بزرگداشت شهید احمد کامی و شهدای عرفه تاکید شد، تا حاج احمدها هستند قدرشان را بدانیم



جام جم:

هاشمی رفسنجانی : تورم را با واردات نمی توان کنترل کرد

افزایش مشکلات مردم با تفکیک جایگاه های گاز

نصب دوربین های کنترل رانندگان پرخطر در بزرگراه های 10 شهر



جوان:

رایس: نشست 1+5 شکست خورد

احمدی نژاد: تقویت روابط تهران - ریاض مانع تفرقه امت اسلامی

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد: 8 میلیارد دلار ،موجودی حساب ذخیره ارزی



جمهوری اسلامی:

هاشمی رفسنجانی : آمریکا از سیاست تحریم ایران نتیجه ای نخواهد گرفت

بوش دخالت آمریکا در لبنان را علنی تر کرد

اظهارات رایس درباره وجود اختلاف 1+5 برای تشدید تحریم علیه ایران



خراسان:

هاشمی رفسنجانی : همه باید با همدلی و همکاری برای حل مسئله تورم تلاش کنیم

وزیر مسکن در مشهد تشریح کرد: جزئیات طرح تولید مسکن اجاره ای

رایس: ازتعلیق کوتاه مدت هم از سوی ایران استقبال می کنیم



حمایت:

رئیس مجلس خبرگان خطاب به عقلای دنیای غرب: راه صلح در پیش بگیرید

رئیس کل بانک مرکزی: موجودی حساب ذخیره ارزی به 8 میلیارد دلار رسید

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور: اطلاعات مربوط به مناقصه ها در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات درج شود



حیات نو:

هاشمی رفسنجانی : شعار و سیاست بازی تورم را مهار نمی کند

برداشت بی رویه موجب شد، موجودی حساب ذخیره 8 میلیارد دلار

درنامه ستاری فر به رئیس جمهور مطرح شد، توزیع در آمد نفت بر اساس مصالح دولت



خبر:

هاشمی رفسنجانی : با دعوا ومشاجره نمی توان تورم را مهار کرد

رئیس جهمور: گروه های فکری برای شناساندن منطق اسلام ناب در آمریکا تشکیل شود

خاتمی : اهتمام به آزادی و حقوق اقوام موجب کاهش تهدیدات می شود



دنیای اقتصاد:

هاشمی هشدار داد، ستاری فرد نامه نوشت، ایثارگران بیانیه صادرکرد، بحث داغ اقتصاد درمحافل سیاسی

پوتین: ایران مراقب سیاست های واشنگتن باشد

چینی ها در ایران بازارچه زدند



سرمایه:

هاشمی رفسنجانی خطاب به مسئولان: آمارهای نادرست به مردم ندهید

جذب متخصصان نفتی ایرانی در شرکت های نفتی بین المللی ، ایرانی ها یک پنجم خارجی ها حقوق می گیرند

مرکز مطالعات جهانی انرژی: درآمدهای نفتی ایران سال آینده به 61 میلیارد دلار می رسد



سیاست روز:

احمدی نژاد در دیدار با سران کشورهای اسلامی در حج عنوان کرد: اختلافات شیعه و سنی یک موضوع وارداتی

دستور واشنگتن در بیروت اجرا نمی شود؛ هشدار شدید اللحن حزب الله به مداخلات آمریکا در لبنان

هشدار پوتین به واشنگتن در مورد تهران؛ آمریکا از اقدامات احمقانه خودداری کند



صدای عدالت:

درنامه ستاری فر به احمدی نژاد مطرح شد؛ دولت، مجلس و شورای نگهبان چگونه می خواهند به رهبری ، مردم و تاریخ پاسخگو باشند

سید محمد خاتمی در تبریز: حق نداریم مردم را از حق انتخاب محروم کنیم

حمله مداح دولت به قالیباف



عصر اقتصاد:

هاشمی رفسنجانی در خطبه های نماز عید قربان خواستار شد؛ برخورد منصفانه باتورم

افزایش 100 درصدی سرمایه توسعه معادن روی در دو مرحله

مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس: مجلس هفتم درحمایت از دولت کم نگذاشته است



قدس:

آیت الله هاشمی رفسنجانی با اعلام آمادگی مجمع تشخیص برای تدوین سیاستهای ضد تورمی: تورم میدان تفرقه و نزاع نیست

محسن رضایی: شهدا در قبال رفتارشان احساس مسئولیت می کردند

در منا انجام شد؛ دیدار خصوصی احمدی نژاد و امیرعبدالله



قیام:

پوتین: تهران مراقب واشنگتن باشد

الهام: دادگاه موسویان باید علنی باشد

اقتصاد با شعار پیش نمی رود، هشدار هاشمی رفسنجانی درباره جدی بودن تورم



کاروکارگر:

هاشمی رفسنجانی با تاکید بر لزوم همکاری مدیران و کارشناسان اقتصادی: تورم با شعار ومشاجره مهار نمی شود

خاتمی : نگذاریم اسلام انقلابی توسط متحجران مصادره شود

وزیر اقتصاد: بانک مرکزی با اهداف دولت هماهنگ باشد



کیهان:

دیروز در غزه، آتش ضد هوایی حماس صهیونیست ها را غافلگیر کرد

آیت الله هاشمی رفسنجانی : برای مهار تورم همه باید همکاری کنند

احمدی نژاد دردیدار با پادشاه عربستان : ایران برای کمک به توسعه مسجد الحرام آماده است



همبستگی:

در گفت و گو با معاون امور مجلس و هماهنگی استان ها عنوان شد: افق روشن وزارت راه و ترابری

گزارش دو ساله حمل ونقل دریایی ، بادبان های برافراشته دولت نهم

آمار عملکرد بخش های حمل ونقل کشور در سال 1385



همشهری:

گزارش همشهری از پیچیده ترین عملیات احداث تونل شهری ، پنج جبهه عملیات برای احداث تونل سه طبقه توحید

رایس به مشکلات آمریکا برای تشدید تحریم ایران اعتراف کرد، اختلاف در 1+5 بر سر ایران بالا گرفت

70 کشته در انفجار پاکستان



هدف واقتصاد:

واکنش به درخواست رئیس جمهور

وزیر نفت: هند خواهان " صلح " است

محرابیان: معاونت خودرو حتما اجرایی می شود