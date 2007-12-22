پایان دور رفت با شکست مناطق نفت خیز جنوب

به گزارش خبرنگار مهر ، مناطق نفت خیز جنوب که هفته گذشته در مبارزه با فولاد اصفهان بازنده از زمین خارج شده بود در این دیدار هم چاره ای جز قبول شکست نداشت. سلیمانی که مدعی است تیم خود را به طور کامل برای انجام تمرینات در اخیتار ندارد بازهم در انتخاب ارنج مناسب چند اشتباه داشت تا کادر فنی دانشگاه از این اشتباهات به سود خود استفاده کند.

صافی و عبدالحسینی دو مربی با تجربه دانشگاه در این دیداربا انتخاب ارنج مناسب تیم خود را به خوبی هدایت کردند. این تیم پس از آنکه در کاتای تیمی و انفرادی مغلوب حریف اهوازی شد در مسابقات کومیته جبران کرد. فرشید محمدی 7 بر صفر حبیب حاتمی را شکست داد. ذبیح الله پور شیب 10 بر3 حامد امیری نسب را از پیش رو برداشت و مهدی جعفر قلی زاده در یک مبارزه برتر 7 بر 2 سعید فرخی عضو با تجربه و ملی پوش نفت را با شکست بدرقه کرد تا دانشگاه 3 بر2 در مجموع پیروز از میدان خارج شود. در این دیدار مبارزه بهرامی با اجدادی، الهامی با ترک زاد، کرک آبادی با روحانی با تساوی به پایان رسید.

به نظر می رسد تصمیم گیرندگان نفت چندان از شکست های تیم کاراته خود و علیرضا سلیمانی راضی نباشند.

در دیگر بازی این هفته پتروشیمی زنجان 5 بر مقاومت بسیج را شکست داد . دیدار فولاد اصفهان و صنعت برق هرمزگان هم به دلیل مشکلات تهیه بلیط هفته گذشته برگزار شده بود. در رقابتهای این هفته غیبت مردانی رئیس کمیته داوران مشهود بود و اعتراضاتی هم به نحو قضاوت ها وجود داشت.

درجدول رده بندی و در پایان دور رفت فولاد اصفهان با 18 امتیاز قهرمان نیم فصل شد. مناطق نفت خیز جنوب به رغم این دو باخت همچینان با 12 امیتاز و تفاضل برد انفرادی 15+ در جای دوم است . پتروشیمی زنجان هم با 12 امیتاز و تفاضل 11+ نیز جایگاه سوم را در اخیتار دارد. دانشگاه آزاد نیز با همین تعداد امتیاز و تفاضل 5+ در جای چهارم ایستاده است.

جدول رده بندی سوپر لیگ کاراته در پایان دور رفت