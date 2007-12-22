به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد باقر قالیباف شهردار تهران چهارشنبه شب در مراسم بزرگداشت سردار شهید حاج احمد کاظمی فرمانده فقید نیروی زمینی سپاه و جمعی از فرماندهان این نیرو که در تالار وزارت کشور برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهیدان، به بیان خاطراتی از همرزم خود شهید احمد کاظمی پرداخت.

وی با بیان اینکه افتخار داشتم قبل و بعد از دفاع مقدس با تک تک این شهیدان خاطراتی را داشته باشم، گفت: بیش از دو دهه توفیق داشتم که همرزم و همسنگر شهید کاظمی باشم.

قالیباف افزود: شهید کروندی و الهامی نژاد نیز از بسیجیان مخلصی بودند که در میدان جنگ خوش درخشیدند.

شهردار تهران با اشاره به برخی ویژگی های شخصیتی، رفتاری و مدیریتی شهید احمد کاظمی ، ادامه داد: این سخنان را از سر تعارف نمی گویم چرا که اگر دو سه نفر از فرماندهان برجسته جنگ را بخواهیم نام ببریم، یکی از آنان شهید کاظمی است.

وی افزود: شهید کاظمی در جنگ به ما روحیه می داد، یادم هست در عملیات کربلای 5 در زیر آتش سنگین، او جزء شجاع ترین و با روحیه ترین فرماندهان بود.

شهردار تهران تصریح کرد: شهید احمد کاظمی طرفدار حق و حقیقت بود و در گفتن حق ملاحظه کسی را نمی‌کرد و از همه فرماندهان ، مقدم تر بود و به تعبیر شهید خرازی ، کاظمی جزء فرماندهان چشم سفید جنگ بود.

وی با بیان اینکه شهید احمد کاظمی در مدیریت استثنا بود و بر تمامی امورات لشگر نظارت داشت، گفت: او فرد افتاده ای بود و با سربازان به مانند بچه هایش رفتار می کرد .

شهردار تهران افزود : شهید کاظمی عاشق شهادت بود، و لحظه‌ای در زندگی جز به شهادت فکر نمی‌کرد.

وی ادامه داد: پس از جنگ همه ما به خانه هایمان باز گشتیم، اما شهید احمد کاظمی 6 الی 7 سال دیگر به کردستان رفت .

قالیباف با اشاره به اینکه در سال های اخیر امکان نداشت 48 ساعت بگذرد و ما - کاظمی و قالیباف- همدیگر را نبینیم، گفت: در اکثر قریب به اتفاق نشست هایی که داشتیم، شهید احمد کاظمی در همه بحث ها روی پایش می زد و می گفت: ما ضرر کردیم؛ چرا که بعد از جنگ ماندن، جز بدبختی برای ما هیچ چیزی نداشت و ای کاش شهدا نیز ما را بخواهند.

وی اظهار داشت: شهید احمد کاظمی عاشق شهادت بود و او بارها و بارها می گفت که مرا کنار شهید خرازی دفن کنید و حتی یک لحظه هم نبود که به شهادت فکر نکند.

قالیباف خاطر نشان کرد: تصور می کنم روزی که خانواده کاظمی به شهادت او راضی شدند و دیدند که دنیا برای او تنگ شده است همه چیز برای شهادت حاج احمد آماده شد.

وی همچنین گفت: حاج احمد به آرزوی خود رسید و ای کاش بنده و امثال بنده این موضوع را بفهمیم که تا احمد ها و این بزرگ مردان در میان ما هستند قدر آنان را بدانیم و اقدامات پس از شهادت آنان را در زمان حیات شان بیان کنیم و قدر بدانیم تا جامعه آنان را بشناسد.

شهردار تهران در پایان خاطر نشان کرد: ما محتاج این شهیدان هستیم و باید راه آنان را دنبال کنیم تا آنان نیز نیم نگاهی به ما بکنند.