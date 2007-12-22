به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیار ادبیات ترکیه، اورهان پاموک - نویسنده و برنده نوبل ادبیات 2006 - در این دانشگاه ضمن دریافت دکترای افتخاری به سخنرانی پرداخت و بار دیگر با غیرسیاسی خواندن آثار خود، گفت: من در رمان معنای زندگی را جستجو می کنم و به سیاست کاری ندارم.

وی اضافه کرد: من بارها و بارها گفته ام که هیچ وقت رمان نویسی سیاسی نبوده ام و کاری به سیاست ندارم. این خلاقیت و هنر است که در نظر من مهم است. آنچه در رمانهای من منعکس می شود از خود زندگی سرچشمه می گیرد. من همیشه در رمان به دنبال معنای زندگی بوده ام. البته باید بدانیم حوادث و مسائلی که در رمانها منعکس می شوند، نه عین واقعیت اند و نه بطور کامل تخیلی. انسان می تواند معنای حیات را در یک قالب بگنجاند و من هم دنبال این موضوع هستم.

وی در ادامه افزود: رمان نویسی کار ساده ای نیست. من برای نوشتن رمانهایم سالها تحقیق می کنم. مثلا برای نوشتن رمان "برف" مدتها در شهر کارس ترکیه و همین طور فرانکفورت آلمان ساکن شدم و تحقیقات زیادی انجام دادم. من هر روز ساعتها در خیابانها پرسه می زدم، ساعتها در قهوه خانه می نشستم، به مغازه ها می رفتم و... من برای خلق شخصیت "کریم" در داستانم به فرانکفورت رفتم و در مورد زندگی شخصیت خود تحقیق کردم. این تحقیقات زمان زیادی از من گرفتند.

برنده نوبل ادبیات تصریح کرد: من در نوشتن از آثار بسیاری از نویسندگان الگو گرفته ام. از"آنا کارنینا" داستایوسکی، "دن کیشوت" سروانتس، داستانهای کافکا و... تاثیر پذیرفته و آثار آنها را برای خودم الگو قرار داده ام.

نویسنده رمان "استانبول" در ادامه با ابراز نگرانی از برخورد تمدنها و فرهنگها گفت: من مخالف و نگران نزاع و برخورد تمدنها و فرهنگها هستم. نوعی تقسیم بندی به نام شرق و غرب در جهان وجود دارد که این را نمی توان منکر شد اما این امر نباید به معنای برخورد با یکدیگر باشد. جهان نیازمند صلح است و تقسیم بندی شرق و غرب نباید به نزاع منجر شود.