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۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۸:۱۵

جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی:

متهم به ۲۰۰ فقره موبایل قاپی در مشهد دستگیر شد

متهم به ۲۰۰ فقره موبایل قاپی در مشهد دستگیر شد

مشهد- جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: متهم به ۲۰۰ فقره موبایل قاپی با هوشیاری شهروندان و حضور به موقع ماموران کلانتری «آبکوه» در مشهد دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان اظهار کرد: در پی گزارش سریالی موبایل قاپی در بلوار «فرامرز عباسی، فردوسی و جانباز» مشهد، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی بیان کرد: مأموران دایره تجسس کلانتری آبکوه با استفاده از تصاویر دوربین‌های مداربسته و بررسی جغرافیایی زمانی و مکانی سرقت‌ها، گشت‌های هدفمندی را در مناطق آسیب پذیر آغاز کردند.

وی ادامه داد: در ضمن اجرای تحقیقات میدانی پلیس برای دستگیری متهمان، سه فقره موبایل قاپی در کمتر ۲ ساعت در محدوده بولوار فردوسی و جانباز اعلام و بلافاصله طرح مهار در حوزه استحفاظی کلانتری آبکوه اجرا شد.

نگهبان بیان کرد: در کمتر از ۱۰ دقیقه از اجرای طرح مهار در حوزه استحفاظی کلانتری آبکوه، فرد موبایل قاپ در حال سرقت تلفن همراه مرد جوان با هوشیاری شهروندان زمین گیر شد و ۲ همدستش برای فراری دادن او با چاقو به سمت شهروندان حمله ور شدند اما با رسیدن گشت انتظامی موفق نشدند.

جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی اضافه کرد: متهم در کمتر از ۲۴ ساعت توسط ۳۶ مالباخته شناسایی شد و در مواجهه با ادله و مستندات پلیس به ۲۰۰ فقره موبایل قاپی با همدستی ۲ نفر از دوستانش و فروش آن‌ها به یک مالخر در شهر مشهد اعتراف کرد.

وی با اشاره به ادامه تحقیقات برای دستگیری همدستان متهم و مالخر، گفت: متهم ۲۱ ساله سال گذشته پس از تحمل ۲ سال حبس به جرم موبایل قاپی از زندان آزاد شده بود.

کد مطلب 6086902

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    نظرات

    • IR ۱۸:۲۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
      1 0
      پاسخ
      باید دستش قطع بشه باید دست دزدان قطع بشه این پایان دزدی در ایران است وگرنه چند ماه زندان ودوباره آزاد شدن موبایل دزد را به خودرودزد ویا دزدخانه وبانک می کند یا باید در زندان بهدسخترین کارها مجبور بشوند نه انهارا بگذارند توی اتاق که تلویزیون دارد سه وعده غذا بهش بدهند بدون آنکه کاری بکند

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