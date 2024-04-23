متهم به ۲۰۰ فقره موبایل قاپی در مشهد دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان اظهار کرد: در پی گزارش سریالی موبایل قاپی در بلوار «فرامرز عباسی، فردوسی و جانباز» مشهد، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی بیان کرد: مأموران دایره تجسس کلانتری آبکوه با استفاده از تصاویر دوربین‌های مداربسته و بررسی جغرافیایی زمانی و مکانی سرقت‌ها، گشت‌های هدفمندی را در مناطق آسیب پذیر آغاز کردند.

وی ادامه داد: در ضمن اجرای تحقیقات میدانی پلیس برای دستگیری متهمان، سه فقره موبایل قاپی در کمتر ۲ ساعت در محدوده بولوار فردوسی و جانباز اعلام و بلافاصله طرح مهار در حوزه استحفاظی کلانتری آبکوه اجرا شد.

نگهبان بیان کرد: در کمتر از ۱۰ دقیقه از اجرای طرح مهار در حوزه استحفاظی کلانتری آبکوه، فرد موبایل قاپ در حال سرقت تلفن همراه مرد جوان با هوشیاری شهروندان زمین گیر شد و ۲ همدستش برای فراری دادن او با چاقو به سمت شهروندان حمله ور شدند اما با رسیدن گشت انتظامی موفق نشدند.

جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی اضافه کرد: متهم در کمتر از ۲۴ ساعت توسط ۳۶ مالباخته شناسایی شد و در مواجهه با ادله و مستندات پلیس به ۲۰۰ فقره موبایل قاپی با همدستی ۲ نفر از دوستانش و فروش آن‌ها به یک مالخر در شهر مشهد اعتراف کرد.

وی با اشاره به ادامه تحقیقات برای دستگیری همدستان متهم و مالخر، گفت: متهم ۲۱ ساله سال گذشته پس از تحمل ۲ سال حبس به جرم موبایل قاپی از زندان آزاد شده بود.