کردستان با کمبود 60 پزشک خانواده مواجه است

طیب قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: با توجه به مصوبه وزارت بهداشت و سهمیه ای که برای استان کردستان در نظر گرفته شد، هم اکنون این استان با کمبود 60 پزشک خانواده مواجه است.

وی ادامه داد: در حال حاضر، کل پزشکان خانواده شاغل در روستاهای کردستان بیش از 100 نفر هستند که این میزان تا تحقق سهمیه و نیاز استان، 60 نفر فاصله دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان افزود: پزشک خانواده مسئولیت تقسیم شده ای بین وزارت بهداشت و وزارت رفاه و تامین اجتماعی است که وزرات بهداشت، تامین نیرو و وزرات رفاه نیز وظیفه تامین مسائل مالی را به عهده دارد.

قدیمی با اشاره به این که هر پزشک خانوداه باید یک نفر ماما نیز به همراه داشته باشد، عنوان کرد: دانشگاه علوم پزشکی کردستان هم در تامین پزشک و هم در تامین ماما با مشکل مواجه است و کسانی که در دانشگاه علوم پزشکی استان فارغ التحصیل می شوند، نیاز استان را برآورد نمی کنند.

وی تصریح کرد: پزشکان کردستان به طور معمول حاضر نیستند با توجه به شرایط سخت مناطق روستایی، کوهستانی بودن و دور بودن روستاها در این مراکز فعالیت کنند به همین دلیل ما حقوق و مزایای مالی بالاتری نسبت به دیگر نقاط کشور را در نظر گرفته ایم.

قدیمی عنوان کرد: تاکنون چندین بار از طریق نشریات و رسانه های کشور این اعلام نیاز را به اطلاع عموم رسانده ایم و از تمامی پزشکانی که تمایل دارند در استان کردستان فعالیت کنند، دعوت به همکاری کرده ایم.