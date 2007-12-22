عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- "اندرو ناتسیوس" نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور سودان استعفا کرد.

- شورای امنیت سازمان ملل از کشورهای کمک کننده به فلسطین به خاطر اعطای میلیاردها دلار کمک به تشکیلات خودگردان فلسطین قدردانی کرد.

- مقامهای امنیتی عربستان از دستگیری یک عضو القاعده که قصد انجام حملات تروریستی در مراسم حج را داشت خبر دادند.

- وزیر امورخارجه آمریکا تاکید کرد واشنگتن از سیاست چین واحد پیروی می کند و مخالف برگزاری همه پرسی استقلال در تایوان است.

- رئیس پارلمان لبنان از به تعویق افتادن مجدد انتخاب رئیس جمهور به روز 29 دسامبر خبر داد.

- وکلای دولت آمریکا در دادگاه رسیدگی به رسوایی از بین رفتن نوارهای بازجویی از مظنونان القاعده، انکار کردند که نوارهای مزبور حاوی صحنه های شکنجه مظنونان بوده است.

- "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا گفت در صورت حفظ دستاورهای امنیتی در عراق، آمریکا می تواند تا سال آینده نیروهایش را در این کشور به تعداد یکصد هزار نفر کاهش دهد.