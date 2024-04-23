به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز عصر سهشنبه در نشست با مدیران کل ثبت اسناد و املاک، منابع طبیعی و محیط زیست استان بوشهر اظهار کرد: صدور اسناد مالکیت جزایر استان از موضوعات مهمی است که با جدیت دنبال میشود.
وی تصریح کرد: تحقق کامل حدنگاری به طوری که تمامی اراضی و املاک در کشور سنددار شود، در سند تحول و تعالی قوه قضائیه نیز جایگاه ویژهای دارد و اگر به معنای واقعی انجام شود نقش اساسی در کاهش جرایم و ورودی دستگاه قضائی خواهد داشت.
حفظ حاکمیت بر آبراه بین المللی
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان ضمن برشمردن اهمیت جزایر خلیج فارس افزود: جزایر خلیج فارس از نظر حاکمیت بر آبراه بین المللی دارای اهمیت ژئوپلیتیکی و استراتژیکی هستند.
مهرانگیز افزود: از طرف دیگر این جزایر اهمیت زیادی در حفظ محیط زیست، حیات گونهها و زیستگاههای تغذیهای و زندگی آنها بستگی دارد، که لازم است هرچه سریعتر اسناد حاکمیت این جزایر صادر گردد.
مالکیت همه جزایر استان بوشهر
وی تصریح کرد: در استان جزایر خارگ، خارگو، عباسک و برخی از جزایر دارای سند حدنگاری هستند و لازم است در کمترین زمان ممکن اداره کل منابع طبیعی مدارک و مستندات لازم را برای صدور اسناد مالکیت دیگر جزایر را به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تحویل دهد.
رئیس شورای قضائی استان بوشهر با اشاره به آمادگی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر برای نقشه برداری و صدور سند مالکیت این جزایر افزود: امیدواریم به زودی شاهد صدور اسناد حدنگاری و مالکیت همه جزایر استان بوشهر باشیم.
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