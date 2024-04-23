  1. استانها
  2. بوشهر
۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۹:۵۸

رییس کل دادگستری بوشهر:

صدور اسناد مالکیت جزایر استان بوشهر تسریع می‌شود

صدور اسناد مالکیت جزایر استان بوشهر تسریع می‌شود

بوشهر- رییس کل دادگستری استان بوشهر از تسریع در صدور اسناد مالکیت جزایر استان بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز عصر سه‌شنبه در نشست با مدیران کل ثبت اسناد و املاک، منابع طبیعی و محیط زیست استان بوشهر اظهار کرد: صدور اسناد مالکیت جزایر استان از موضوعات مهمی است که با جدیت دنبال می‌شود.

وی تصریح کرد: تحقق کامل حدنگاری به طوری که تمامی اراضی و املاک در کشور سنددار شود، در سند تحول و تعالی قوه قضائیه نیز جایگاه ویژه‌ای دارد و اگر به معنای واقعی انجام شود نقش اساسی در کاهش جرایم و ورودی دستگاه قضائی خواهد داشت.

حفظ حاکمیت بر آبراه بین المللی

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان ضمن برشمردن اهمیت جزایر خلیج فارس افزود: جزایر خلیج فارس از نظر حاکمیت بر آبراه بین المللی دارای اهمیت ژئوپلیتیکی و استراتژیکی هستند.

مهرانگیز افزود: از طرف دیگر این جزایر اهمیت زیادی در حفظ محیط زیست، حیات گونه‌ها و زیستگاه‌های تغذیه‌ای و زندگی آنها بستگی دارد، که لازم است هرچه سریع‌تر اسناد حاکمیت این جزایر صادر گردد.

مالکیت همه جزایر استان بوشهر

وی تصریح کرد: در استان جزایر خارگ، خارگو، عباسک و برخی از جزایر دارای سند حدنگاری هستند و لازم است در کمترین زمان ممکن اداره کل منابع طبیعی مدارک و مستندات لازم را برای صدور اسناد مالکیت دیگر جزایر را به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تحویل دهد.

رئیس شورای قضائی استان بوشهر با اشاره به آمادگی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر برای نقشه برداری و صدور سند مالکیت این جزایر افزود: امیدواریم به زودی شاهد صدور اسناد حدنگاری و مالکیت همه جزایر استان بوشهر باشیم.

کد مطلب 6086993

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها