به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز عصر سه‌شنبه در نشست با مدیران کل ثبت اسناد و املاک، منابع طبیعی و محیط زیست استان بوشهر اظهار کرد: صدور اسناد مالکیت جزایر استان از موضوعات مهمی است که با جدیت دنبال می‌شود.



وی تصریح کرد: تحقق کامل حدنگاری به طوری که تمامی اراضی و املاک در کشور سنددار شود، در سند تحول و تعالی قوه قضائیه نیز جایگاه ویژه‌ای دارد و اگر به معنای واقعی انجام شود نقش اساسی در کاهش جرایم و ورودی دستگاه قضائی خواهد داشت.

حفظ حاکمیت بر آبراه بین المللی

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان ضمن برشمردن اهمیت جزایر خلیج فارس افزود: جزایر خلیج فارس از نظر حاکمیت بر آبراه بین المللی دارای اهمیت ژئوپلیتیکی و استراتژیکی هستند.

مهرانگیز افزود: از طرف دیگر این جزایر اهمیت زیادی در حفظ محیط زیست، حیات گونه‌ها و زیستگاه‌های تغذیه‌ای و زندگی آنها بستگی دارد، که لازم است هرچه سریع‌تر اسناد حاکمیت این جزایر صادر گردد.

مالکیت همه جزایر استان بوشهر

وی تصریح کرد: در استان جزایر خارگ، خارگو، عباسک و برخی از جزایر دارای سند حدنگاری هستند و لازم است در کمترین زمان ممکن اداره کل منابع طبیعی مدارک و مستندات لازم را برای صدور اسناد مالکیت دیگر جزایر را به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تحویل دهد.

رئیس شورای قضائی استان بوشهر با اشاره به آمادگی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر برای نقشه برداری و صدور سند مالکیت این جزایر افزود: امیدواریم به زودی شاهد صدور اسناد حدنگاری و مالکیت همه جزایر استان بوشهر باشیم.