خبرگزاری مهر خلاء رسانه ای در شهرستان های تهران را پر کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی روز سه شنبه در دیدار محمدمهدی رحمتی، مدیرعامل گروه رسانه‌ای مهر با بیان اینکه خبرگزاری مهر خلأ رسانه‌ای در شهرستان‌های استان تهران را پر کرده است، گفت: شهرستان‌های استان تهران با جمعیت نزدیک به پنج میلیون نفری نیازمند توجه بیشتر رسانه‌ای است.

وی ضمن انتقاد از رسانه ملی برای کم مهری به شهرستان‌های استان تهران گفت: رسانه ملی دفاتر شهرستانی را تعطیل کرده است و متأسفانه شبکه تهران نیز تنها در یک بخش نیم ساعته به شهرستان‌های استان تهران می‌پردازد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران گفت: شهرستان‌های استان تهران باید شبکه مستقل سیما داشته باشد، اما در خلأ رسانه‌ای موجود، شاهد نقش آفرینی قابل تقدیر خبرگزاری‌ها و رسانه‌های دیگر به ویژه خبرگزاری مهر هستیم.

وی ضمن تقدیر از فعالیت رسانه‌ای خبرگزاری مهر در استان تهران و نقش آفرینی در جهاد تبیین گفت: بحمدالله جایگاه خبرگزاری مهر در فضای رسانه‌ای و اطلاع رسانی کشور مقبول است و این خبرگزاری در بزنگاه‌ها، جهادی وارد شده و گرفتار افراط و تفریط نیز نشده است.

محمودی ایفای نقش خبرگزاری مهر به مشکلات اجتماعی و آسیب‌ها در این زمینه را مورد اشاره قرار داد و گفت: رسانه حلقه وصل مناسبی برای رفع مشکلات مردم و مطالبه گری است، ورود چالشی به مشکلات مردم و اطلاع رسانی مطالبات مردم و اجبار مسئولین به پاسخگویی اهمیت فراوانی دارد، که شاهد نقش مثبت خبرگزاری مهر در این زمینه هستیم.