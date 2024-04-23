تعهد ۱۵۹۹ نفری اشتغال در کبودراهنگ

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم غلامی عصر امروز در اولین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری این شهرستان، افزود: تحقق شعار سال مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی و اجرای سیاست‌های دولت مردمی و انقلابی سیزدهم در حوزه اشتغال و سرمایه گذاری نیازمند عزم جدی مسئولان و برنامه ریزی کارشناسی شده است.

وی افزود: ریاست محترم جمهور آیت‌الله دکتر سیدابراهیم رئیسی در دولت سیزدهم جهت تحقق شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم" بر سه اصل تسریع و تسهیل در صدور پروانه اشتغال و تکریم متقاضیان تاکید کرده است.

غلامی ادامه داد: در سال گذشته تعداد ۱۹۴۲ نفر تعهد اشتغال داشتیم که از این تعداد ۲۳۷۹ نفر اشتغال در سامانه رصد توسط دستگاه‌های اجرایی ثبت شده است که رتبه سوم استان را کسب کردیم.

وی تصریح کرد: تعهد اشتغال در سال جدید ۱۵۹۹ نفر برای این شهرستان پیش بینی شده است که ۹ درصد اشتغال کشور است.

غلامی گفت: دستگاه های اجرایی و بانک های عامل در جهت جذب تسهیلات تکلیفی و اشتغال آفرینی تلاش مضاعف داشته باشند.