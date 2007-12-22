جزئیات افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آیین نامه افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها که به تایید رئیس جمهوری رسیده است، اگر استادی نمی خواهد ساعت موظفی خود را افزایش دهد می تواند اعلام کند تا مشمول این افزایش نشود.

طی مذاکراتی که ما بین وزیر علوم و رئیس جمهوری صورت گرفته است، محمود احمدی نژاد با افزایش 6/13 درصدی اعضای هیئت علمی به شرط افزایش ساعت موظفی موافقت کرده است.

البته این امکان وجود دارد که هر کس مخالف این شرط است می تواند به رئیس دانشگاه خود مراجعه کرده و اعلام کند که 6/13 درصد افزایش حقوق را نمی خواهد و موظفی اش نیز افزایش پیدا نمی کند که در این حالت 5 درصد افزایش حقوق مصوب دولت شامل حال این عضو هیئت علمی می شود.



حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها در لایحه خدمات کشوری استثنا شده است و افزایش قابل توجه اعضای هیئت علمی دانشگاهها در نظر گرفته شده است.

به گفته وزیر علوم، هیچ دستگاهی حتی آموزش و پرورش بیش از 5 درصد افزایش حقوق نداشته است.

محمد مهدی زاهدی در گفتگو با مهر تاکید می کند: هیچ جای دنیا جز ایران نمی توانید کشوری پیدا کنید که یک اختلاف فاحش بین حقوق دریافتی اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه وجود داشته باشد، البته این به آن معنا نیست که حقوق اعضای هیئت علمی بالا است اما این نکته قابل توجه است که در برخی موارد حقوق اعضای هیئت علمی 10 برابر کارکنان است و بر سر همین موضوع است که برای افزایش حقوق اعضای هیئت علمی در دولت و مجلس باید رایزنی مضاعفی صورت گیرد.

وزیر علوم افزود : در لایحه خدمات کشوری که اخیرا ابلاغ شده است هیئت علمی استثنا شده اند و البته این مستثنی شدن تلاش بسیاری را می طلبید که البته این اتفاق از افتخارات وزارت علوم است.

زاهدی با بیان اینکه دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور از وزارت علوم در خصوص افزایش 6/13 درصدی حقوق اعضای هیئت علمی از وزارت علوم سوال کرده اند، گفت : دیوان محاسبات مبانی قانونی این افزایش را خواستار شده است.