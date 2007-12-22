مریخ هم گریبانگیر گازهای گلخانه ای بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه MIT در گزارشی به خبرگزاری مهر اعلام کرد : گروهی از دانشمندان دانشگاه MIT دریافته اند به جز آنکه مریخ همچون زمین گریبانگیر گازهای گلخانه ای و تاثیرات آن از جمله گرمایش ناشی از دی اکسید کربن موجود در اتمسفرش بوده است، این سیاره در گذشته های دور حتی گاز گلخانه دی اکسید سولفور نیز در اتمسفر خود داشته است.

دانشمندان برای سالهای طولانی است که درخصوص یکی از نکات مربوط به سیاره مریخ دچار تناقض سوال برانگیزی شده اند.

مدارک متعددی به گرما و آب و هوای مرطوب در گذشته های مریخ اشاره دارند اما هیچ نشانی از صخره های کربوناتی گسترده همچون سنگ آهک در این سیاره دیده نشده است. در چنین شرایط آب وهوایی قاعدتا این نوع سنگها باید شکل بگیرند.

اکنون ماریا زوبر از دانشگاه MIT به همراه و ایتای هاولی و دانیل پی شارژ از دانشگاه هاروارد پاسخی برای این تناقض پیدا کرده اند.

دانشمندان این دو دانشگاه دریافتند وجود گاز دی اکسید سولفور در جو مریخ در شکل گیری کربوناتها دخالت داشته اند که این مسئله فقدان امروزی آنها را نشان می دهد. یافته های این دانشمندان همچنین توضیحی برای کشف جدید مریخ نوردان درخصوص پیدا کردن مواد غنی از سولفور در این سیاره ارایه می کند.

از آن گذشته دانشمندان امیدوار هستند تا از این کشف تاریخی برای یافتن سرنخهایی از تاریخ گذشته زمین استفاده کنند.