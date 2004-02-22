كنفرانس رسيدگي به امور پناهندگان فلسطيني

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از مركز اطلاعات سازمان ملل ، اين كنفرانس كه در ژنو و با پشتيباني آژانس امداد و كمك رساني سازمان ملل به پناهندگان فلسطيني (UNRWA) برگزار خواهد شد، 56 كشور و سازمان غير دولتي گرد هم مي آيند تا درباره كمك به ميليونها پناهنده فلسطيني تعيين راهكار نمايند.

اين كنفرانس دو روزه در تاريخ 7 ژوئن (17 خرداد) گشايش مي يابد و به موضوعات كودكان؛ مسكن، زيرساختار و توسعه اقتصادي اراضي فلسطين به طور جداگانه رسيدگي خواهد كرد. علاوه بر كارگاهها و سخنراني هايي كه صورت خواهد گرفت، عده اي از پناهندگان نيز به اين كنفرانس دعوت مي شوند تا به طرح مشكلات و مسائل خود بپردازند.

"پيتر هانسون" رييس UNRWA اظهار داشت: در طول دهه هاي گذشته، پناهندگان فلسطيني ثابت كرده اند كه انعطاف پذيرهستند اما آنان هنوز به امداد رساني نياز دارند.

وي افزود: از ديدگاه ما، اين كنفرانس راهي خواهد بود تا پناهندگان فلسطيني از گرفتاري هاي موجود رهايي يابند و بتوانند از نيروهاي بالقوه خود بهره برداري كنند.

24 هزار عضو آژانس امداد و كمك رساني سازمان ملل به پناهندگان فلسطيني كه خود نيز معمولا فلسطيني هستند، به 4 ميليون نفر ازپناهندگان فلسطيني امداد رساني مي كنند. اين پناهندگان بيشتر در اردن، لبنان و سوريه به سر مي برند. آژانس مذكور براي سال جاري داراي 350 ميليون دلار بودجه است.