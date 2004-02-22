به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از مركز اطلاعات سازمان ملل ، اين كنفرانس كه در ژنو و با پشتيباني آژانس امداد و كمك رساني سازمان ملل به پناهندگان فلسطيني (UNRWA) برگزار خواهد شد، 56 كشور و سازمان غير دولتي گرد هم مي آيند تا درباره كمك به ميليونها پناهنده فلسطيني تعيين راهكار نمايند.
اين كنفرانس دو روزه در تاريخ 7 ژوئن (17 خرداد) گشايش مي يابد و به موضوعات كودكان؛ مسكن، زيرساختار و توسعه اقتصادي اراضي فلسطين به طور جداگانه رسيدگي خواهد كرد. علاوه بر كارگاهها و سخنراني هايي كه صورت خواهد گرفت، عده اي از پناهندگان نيز به اين كنفرانس دعوت مي شوند تا به طرح مشكلات و مسائل خود بپردازند.
"پيتر هانسون" رييس UNRWA اظهار داشت: در طول دهه هاي گذشته، پناهندگان فلسطيني ثابت كرده اند كه انعطاف پذيرهستند اما آنان هنوز به امداد رساني نياز دارند.
وي افزود: از ديدگاه ما، اين كنفرانس راهي خواهد بود تا پناهندگان فلسطيني از گرفتاري هاي موجود رهايي يابند و بتوانند از نيروهاي بالقوه خود بهره برداري كنند.
24 هزار عضو آژانس امداد و كمك رساني سازمان ملل به پناهندگان فلسطيني كه خود نيز معمولا فلسطيني هستند، به 4 ميليون نفر ازپناهندگان فلسطيني امداد رساني مي كنند. اين پناهندگان بيشتر در اردن، لبنان و سوريه به سر مي برند. آژانس مذكور براي سال جاري داراي 350 ميليون دلار بودجه است.
سازمان ملل باهمكاري سوييس برگزار مي كند:
كنفرانس رسيدگي به امور پناهندگان فلسطيني
سازمان ملل و دولت سوييس اعلام كردند در ماه ژوئن (خرداد) درصدد برگزاري كنفرانسي با موضوع "آينده كمك هاي بشردوستانه به پناهندگان فلسطيني" مي باشند.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از مركز اطلاعات سازمان ملل ، اين كنفرانس كه در ژنو و با پشتيباني آژانس امداد و كمك رساني سازمان ملل به پناهندگان فلسطيني (UNRWA) برگزار خواهد شد، 56 كشور و سازمان غير دولتي گرد هم مي آيند تا درباره كمك به ميليونها پناهنده فلسطيني تعيين راهكار نمايند.
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