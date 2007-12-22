به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمد صفارمقدم - پژوهشگر و زبان شناس - که اخیرا چهار جلد از مجموعه "آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانها" را به چاپ رسانده، قرار است پنج جلد دیگر آن را هم به همت مرکز شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی منتشر کند.

این پنج جلد دربرگیرنده چهار کتاب کار و یک کتاب راهنماست که باز هم برای افزایش معلومات معلمان فارسی خارج از کشور تالیف شده است. "درسهای پایه"، "پایتخت ایران"، "ایران امروز"، "تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران" به همراه یک جلد "پاسخنامه" عناوین جلدهای باقی مانده این مجموعه را تشکیل می دهند.

به گفته صفارمقدم، این مجموعه 9 جلدی در ردیف مهارتهای عمومی محسوب می شوند و برای یادگیری زبان فارسی در هر نقطه از دنیا کاربرد دارند.

وی که دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نیز هست، درحال حاضر تالیف یک مجموعه دوجلدی با عنوان "مکالمه فارسی" را نیز در دست دارد که نگارش آن سال 88 به اتمام می رسد.