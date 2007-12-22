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۱ دی ۱۳۸۶، ۱۱:۴۱

بعد از رونمایی 4 جلد؛

پنج جلد دیگر از "آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانها" منتشر می‌شود

پنج جلد دیگر از "آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانها" منتشر می‌شود

پنج جلد دیگر از مجموعه "آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانها" به وسیله احمد صفارمقدم به رشته تحریر درآمد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمد صفارمقدم - پژوهشگر و زبان شناس - که اخیرا چهار جلد از مجموعه "آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانها" را به چاپ رسانده، قرار است پنج جلد دیگر آن را هم به همت مرکز شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی منتشر کند.

این پنج جلد دربرگیرنده چهار کتاب کار و یک کتاب راهنماست که باز هم برای افزایش معلومات معلمان فارسی خارج از کشور تالیف شده است. "درسهای پایه"، "پایتخت ایران"، "ایران امروز"، "تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران" به همراه یک جلد "پاسخنامه" عناوین جلدهای باقی مانده این مجموعه را تشکیل می دهند.

به گفته صفارمقدم، این مجموعه 9 جلدی در ردیف مهارتهای عمومی محسوب می شوند و برای یادگیری زبان فارسی در هر نقطه از دنیا کاربرد دارند.

وی که دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نیز هست، درحال حاضر تالیف یک مجموعه دوجلدی با عنوان "مکالمه فارسی" را نیز در دست دارد که نگارش آن سال 88 به اتمام می رسد.

کد مطلب 608728

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