۲۰ هزار واحد مسکونی در استان زنجان ساخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر قزوینیان در آئین تکریم و معارفه معاونت‌های مسکن و ساختمان و توسعه مدیریت و منابع انسانی راه و شهرسازی استان زنجان، با بیان اینکه ۲۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در استان زنجان در دست ساخت است، گفت: اجرای این تعداد واحد مسکونی با این حجم بالا تلاش مضاعفی می‌خواهد.

وی بر لزوم وفاق و همدلی بین کارکنان تاکید و با بیان اینکه در این شرایط کاری سخت و حساس، برنامه‌ها و کارها با همدلی جلو می‌رود، افزود: فشاری که شرایط اقتصادی به اقشار مختلف جامعه وارد می‌کند، آثار آن در اداره‌کل راه و شهرسازی استان در فرآیند اجرای طرح نهضت ملی مسکن بسیار مشهود است.

این مسؤول ادامه داد: باید همه دست به دست هم داده و در این روزهای حساس، پروژه‌های نهضت ملی مسکن را به خوبی اجرا کنیم.

قزوینیان تاکید کرد: علی‌رغم محدودیت‌های اعتباری و پرداختی، کارکنان این اداره‌کل با جان و دل کار می‌کنند که این موضوع بسیار ارزشمند بوده و در این میان باید با کم‌ترین هزینه بیشترین راندمان کاری را داشته باشیم.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، تکریم ارباب رجوع را یکی از اساسی‌ترین مؤلفه‌های مهم در نظام اداری عنوان کرد و افزود: باید با صبر و حوصله تکریم ارباب رجوع در دستور کار قرار گیرد.

قزوینیان خاطرنشان کرد: پیگیری امور یکی از اصولی است که در کنار کیفیت و کمیت باید مورد تاکید همه کارکنان اداره‌کل راه و شهرسازی استان باشد.

در این مراسم از خدمات چندین ساله سعید شاهین فر معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تقدیر و محسن محرمی یگانه هم به عنوان سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اداره کل منصوب شد.