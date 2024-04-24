۲۰ هزار واحد مسکونی در استان زنجان ساخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر قزوینیان در آئین تکریم و معارفه معاونتهای مسکن و ساختمان و توسعه مدیریت و منابع انسانی راه و شهرسازی استان زنجان، با بیان اینکه ۲۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در استان زنجان در دست ساخت است، گفت: اجرای این تعداد واحد مسکونی با این حجم بالا تلاش مضاعفی میخواهد.
وی بر لزوم وفاق و همدلی بین کارکنان تاکید و با بیان اینکه در این شرایط کاری سخت و حساس، برنامهها و کارها با همدلی جلو میرود، افزود: فشاری که شرایط اقتصادی به اقشار مختلف جامعه وارد میکند، آثار آن در ادارهکل راه و شهرسازی استان در فرآیند اجرای طرح نهضت ملی مسکن بسیار مشهود است.
این مسؤول ادامه داد: باید همه دست به دست هم داده و در این روزهای حساس، پروژههای نهضت ملی مسکن را به خوبی اجرا کنیم.
قزوینیان تاکید کرد: علیرغم محدودیتهای اعتباری و پرداختی، کارکنان این ادارهکل با جان و دل کار میکنند که این موضوع بسیار ارزشمند بوده و در این میان باید با کمترین هزینه بیشترین راندمان کاری را داشته باشیم.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، تکریم ارباب رجوع را یکی از اساسیترین مؤلفههای مهم در نظام اداری عنوان کرد و افزود: باید با صبر و حوصله تکریم ارباب رجوع در دستور کار قرار گیرد.
قزوینیان خاطرنشان کرد: پیگیری امور یکی از اصولی است که در کنار کیفیت و کمیت باید مورد تاکید همه کارکنان ادارهکل راه و شهرسازی استان باشد.
در این مراسم از خدمات چندین ساله سعید شاهین فر معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تقدیر و محسن محرمی یگانه هم به عنوان سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اداره کل منصوب شد.
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