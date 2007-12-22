تیم فوتبال الوصل از سد الوحده گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه هفته هفتم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات شب گذشته یک بازی برگزار شد که طی آن تیم فوتبال الوصل در خانه الوحده به برتری 2 بریک رسید.

الوحده که از امتیاز میزبانی این بازی بهره می برد در دقیقه 32 توسط احمد الشربینی به گل رسید و توانست نیمه نخست را برتری یک برصفر پشت سر بگذارد. در نیمه دوم الوصل بازی به مراتب بهتری را به نمایش گذاشت و توانست ضمن جبران گل خورده، پیروزی را از آن خود کند .

آندری دیاز در دقیقه 59 گل تساوی بخش الوصل را به ثمر رساند و با گل محمد العنزی در دقیقه 71 برتری 2 بریک از آن زردپوشان الوصل مدافع عنوان قهرمانی مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات شد. هفته هفتم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات امروز با برگزاری 3 بازی طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:

شنبه - 1/10/86

* الامارات - حتا

* الشعب - الشباب

* الاهلی العین

جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ امارات :

1- الشباب 16 امتیاز

2- الجزیره 14 امتیاز

3- الشارجه 13 امتیاز

4- الوصل 10 امتیاز

5- العین 9 امتیاز

6- الشعب 8 امتیاز

7- الظفره 7 امتیاز

8- الاهلی 5 امتیاز- تفاضل گل 2-

9- النصر 5 امتیاز- تفاضل گل 4-

10- حتا 5 امتیاز- تفاضل گل 7-

11- الوحده 4 امتیاز- تفاضل گل 2-

12- الامارات 4 امتیاز- تفاضل گل 6-