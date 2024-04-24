به گزارش خبرنگار مهر، جلال احمدی پیش از ظهر چهارشنبه در گردهمایی گزینشگران در مریوان اظهار کرد: سال ۱۴۰۲ سالی درخشان در حوزه گزینش بود و همکاران شاغل با نهایت توان و برنامه ریزی توانستند وظایف محوله را به نحو احسن به سرانجام برسانند.

وی افزود: رویکرد گزینش استان بر اساس انتخاب افراد متعهد، شایسته و اصلح بوده و ضوابط به کار گرفته شده در امر گزینش متقن است.

احمدی عنوان کرد: نگاه ویژه‌ی دولت سیزدهم به امر گزینش دلگرم کننده است و وحدت رویه و هم‌فکری، عامل اصلی پیشبرد اهداف گزینش است.

وی گفت: همکاران در راستای حفظ کرامت و شخصیت افراد، سرعت بخشیدن به امر گزینش لازم و ضروری است.

مدیر هسته گزینش استان خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۳ به نسبت سال گذشته با افزایش ظرفیت استخدام روبرو خواهیم بود و این نوید خوبی برای جذب افراد متعهد و توانمند در ورود به نظام تعلیم و تربیت است.