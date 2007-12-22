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۱ دی ۱۳۸۶، ۹:۵۱

خبیری در گفتگو با مهر:

کارنامه موفق مهاجرانی باعث انتخاب وی شد/ شرایط برای انتخابات مساعد است

کارنامه موفق مهاجرانی باعث انتخاب وی شد/ شرایط برای انتخابات مساعد است

عضو کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال کارنامه موفق مهاجرانی را مهم ترین عامل در انتخاب وی به سمت رئیس کمیته تیم های ملی عنوان کرد.

مهدی خبیری با بیان این مطلب به خبرنگارمهرافزود : عملکرد سال های دورمهاجرانی در تیم های جوانان و بزرگسالان در دوره سرمربیگری اوفارل درتیم ملی و سوابق ایشان درخارج ازکشورمهم ترین عواملی بود که برای همکاری با تیم ملی مد نظر قرار گرفت و اطمینان دارم تجارب ، کارنامه و انگیزه مهاجرانی بتواند در مقطع کنونی و در آستانه بازی های مقدماتی جام جهانی برای تیم ملی تاثیرگذار باشد .

خبیری اضافه کرد : تیم ملی برای حضور درجام جهانی باید از تمامی داشته ها و ظرفیت های موجود استفاده کند و با انتخاب مهاجرانی نخستین گام برداشته شد و تصور می کنم علاقمندان و طرفداران فوتبال ملی نیز بر این انتخاب صحه بگذارند و با حمایت همه جانبه خود از تیم ملی ، شرایط موفقیت فوتبال ایران را در راه صعود به جام جهانی ، هموارکنند .

وی درخصوص شرح وظایف و اختیارات رئیس کمیته تیم های ملی اظهار داشت : این مسئولیتی است که در ماده 55 اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال دیده شده و بر اساس آن کلیه فعالیت های تیم ملی شامل برنامه ریزی، تنظیم تقویم سالیانه ، پیشنهاد مدیر و سرمربی تیم های ملی فوتبال ، فوتسال ، فوتبال ساحلی و بانوان در رده های سنی مختلف و نظارت برعملکرد تیم های ملی تحت نظر مسئول این کمیته قرار دارد که از این طریق می توان در جهت یک برنامه ریزی هماهنگ و یکپارچه در تمامی سطوح تیم های ملی عمل کرد .

عضو کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال دربخش دیگری از سخنان خود درخصوص برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال اظهارداشت : خوشبختانه درحال حاضر شرایط مساعدی برای برگزاری انتخابات فوتبال به وجود آمده و می توان انتظار داشت روز 19 دی ماه، رئیس فدراسیون فوتبال درفضایی سالم و به دور از هرگونه شائبه انتخاب شود و فوتبال کشور روزهای آرام و توام با موفقیتی را در پیش بگیرد.
کد مطلب 608750

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