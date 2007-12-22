کارنامه موفق مهاجرانی باعث انتخاب وی شد/ شرایط برای انتخابات مساعد است

مهدی خبیری با بیان این مطلب به خبرنگارمهرافزود : عملکرد سال های دورمهاجرانی در تیم های جوانان و بزرگسالان در دوره سرمربیگری اوفارل درتیم ملی و سوابق ایشان درخارج ازکشورمهم ترین عواملی بود که برای همکاری با تیم ملی مد نظر قرار گرفت و اطمینان دارم تجارب ، کارنامه و انگیزه مهاجرانی بتواند در مقطع کنونی و در آستانه بازی های مقدماتی جام جهانی برای تیم ملی تاثیرگذار باشد .

خبیری اضافه کرد : تیم ملی برای حضور درجام جهانی باید از تمامی داشته ها و ظرفیت های موجود استفاده کند و با انتخاب مهاجرانی نخستین گام برداشته شد و تصور می کنم علاقمندان و طرفداران فوتبال ملی نیز بر این انتخاب صحه بگذارند و با حمایت همه جانبه خود از تیم ملی ، شرایط موفقیت فوتبال ایران را در راه صعود به جام جهانی ، هموارکنند .

وی درخصوص شرح وظایف و اختیارات رئیس کمیته تیم های ملی اظهار داشت : این مسئولیتی است که در ماده 55 اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال دیده شده و بر اساس آن کلیه فعالیت های تیم ملی شامل برنامه ریزی، تنظیم تقویم سالیانه ، پیشنهاد مدیر و سرمربی تیم های ملی فوتبال ، فوتسال ، فوتبال ساحلی و بانوان در رده های سنی مختلف و نظارت برعملکرد تیم های ملی تحت نظر مسئول این کمیته قرار دارد که از این طریق می توان در جهت یک برنامه ریزی هماهنگ و یکپارچه در تمامی سطوح تیم های ملی عمل کرد .

عضو کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال دربخش دیگری از سخنان خود درخصوص برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال اظهارداشت : خوشبختانه درحال حاضر شرایط مساعدی برای برگزاری انتخابات فوتبال به وجود آمده و می توان انتظار داشت روز 19 دی ماه، رئیس فدراسیون فوتبال درفضایی سالم و به دور از هرگونه شائبه انتخاب شود و فوتبال کشور روزهای آرام و توام با موفقیتی را در پیش بگیرد.