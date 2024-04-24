مقابله با ۳ فقره تعرض به اراضی ملی و دولتی در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فریدون عبادی در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در راستای اجرای حکم قضائی مبنی بر رفع تعرض و قلع و قمع و اعاده به وضع سابق، تعداد سه فقره تعرض به اراضی ملی و دولتی خوزستان با همکاری دستگاه قضائی و عوامل انتظامی در فروردین‌ماه سال جاری اجرا و از اراضی دولتی رفع تصرف شد.

وی در ادامه مساحت اراضی رفع تعرض شده در این بازه زمانی را ۵۵۰ مترمربع اعلام کرد و گفت: اراضی فوق با هوشیاری، دقت و تلاش عوامل یگان حفاظت اراضی استان خوزستان به بیت‌المال بازگردانده شد.

سرهنگ عبادی ادامه داد: این سه فقره شامل رفع تصرف اراضی ملی و دولتی به متراژ هرکدام ۲۰۰ مترمربع در شهرستان شوشتر، ۲۰۰ مترمربع در شهر شرافت، در مسجدسلیمان ۱۵۰ مترمربع است.

فرمانده یگان حفاظت اراضی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان تأکید کرد: عوامل این یگان با قاطعیت تمام، مقابل افراد سودجو و فرصت‌طلب ایستاده و دست متجاوزان به اراضی عمومی و بیت‌المال را کوتاه می‌کنند. همچنین به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی، تحرکات احتمالی در اراضی دولتی و ملی استان را رصد کرده و در صورت مشاهده هر گونه تخلف، موضوع را مورد بررسی و پیگرد قضائی قرار می‌دهند.