عمليات نصب پايه سكو با بهبود شرايط جوي ، كامل مي شود

مدير پروژه فاز 6 ، 7 و 8 پارس جنوبي درشركت نروژي استات اويل در پاسخ به سئوال خبرنگار اقتصادي مهر مبني بر اينكه "جكت دوم اين فازها به دليل شرايط جوي به گل نشسته " است گفت: عمليات نصب پايه سكوي SPD8 مربوط به پروژه فازهاي 6 ، 7 و 8 پارس جنوبي در روز 14 فوريه(25 بهمن ماه سالجاري) آغاز و پايه سكو با موفقيت بر محل و موقعيت مورد نظر دركف دريا گذارده شد.

مهندس جان عدلم افزود: متاسفانه و به دليل تغيير ناگهاني در شرايط جوي، عمليات بعدي نصب متوقف شده و كليه مراحل مربوطه به حالت تعليق درآمد و به علت ادامه شرايط بد جوي، قسمتي از پايه سكو از تراز اوليه خارج شد.

وي تصريح كرد: پيمانكار، درانتظار بهبود شرايط جوي بوده تا پايه سكو دوباره به تراز اوليه قرارگيرد وعمليات نصب كامل شود .

جان عدلم اظهارداشت: درحال حاضر و در اين مرحله هيچ خسارت جدي گزارش نشده همچنين تاخير قابل ملاحظه اي درامر نصب پايه سكو ، و متعاقبا عمليات حفاري حادث نشده است.

وي گفت: شركت كشتي سازي و صنايع فراساحلي ايران (ISOICO ) به عنوان پيمانكار EPC مسئول عمليات ساخت و نصب بوده و شركت SHL پيمانكار فرعي شركت كشتي سازي و صنايع فراساحلي است.



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