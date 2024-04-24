به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی زاده ظهر چهارشنبه در دیدار با فعالان فرهنگی، اجتماعی، هنری، تولیدکنندگان کشاورزی و صنعتی و اقشار مختلف مردم جم با تاکید بر اهمیت خدمات رسانی بهینه به مردم اظهار داشت: امسال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده و مدیریت استان برای مردمی سازی فعالیت‌های مختلف اهتمام دارد.

استاندار بوشهر با اشاره به تأمین اعتبار توسعه راه‌های جنوب استان بوشهر ابراز داشت: هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در حوزه راهداری استان تخصیص یافته که تلاش داریم، راه ریز به دژگاه و ریز به دوراهک را تکمیل کنیم.

وی به مشکلات آب در جم اشاره کرد و گفت: بخشی از خط انتقال سیراف به جم در مدار قرار دارد و در دیداری که با وزیر نیرو داشته ایم، قول تأمین اعتبار لازم برای تکمیل طرح در قالب وام به پیمانکار داده شده و به زودی بخش زیادی از این طرح وارد مدار می‌شود و بهره وری حداکثری از ظرفیت پروژه خواهیم داشت.

محمدی‌زاده اضافه کرد: در حوزه تجهیز و توسعه و نوسازی مدارس نیز یک تفاهم نامه ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی بین استانداری بوشهر با سازمان نوسازی مدارس کشور منعقد شده که این مهم برای نخستین بار در استان بوده و تحولی شگرف در بهبود وضعیت امکانات و تجهیزات مدارس ایجاد می‌شود.

وی گفت: امسال اعتبارات بیشتری برای فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و هنری تخصیص می‌یابد و تلاش می‌شود، مشارکت مردم بویژه جوانان بومی در این فعالیت‌ها مورد حمایت ویژه و جدی قرار گیرد.